وكتب دميترييف على منصة "إكس" ردًا على تصريح ميرتس: "تقدم. العالم بحاجة إلى خفض التصعيد".وفي تصريح نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية، قال ميرتس: "روسيا دولة أوروبية".وفي وقت سابق، صرّح السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف، بأن سياسات الحكومة الألمانية أدت إلى "رُهاب روسيا"، وتدمير التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع موسكو، ووضع خطط لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
علق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن العالم بحاجة إلى خفض التصعيد.
وكتب دميترييف على منصة "إكس" ردًا على تصريح ميرتس: "تقدم. العالم بحاجة إلى خفض التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم، وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، روسيا بأنها "دولة أوروبية"، معربًا عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات معها، على المدى الطويل، على حد قوله.

زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها
13:05 GMT
وفي تصريح نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية، قال ميرتس: "روسيا دولة أوروبية".
وأعرب ميرتس عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، قائلًا: "إذا نجحنا على المدى الطويل في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، وإذا ساد السلام، وإذا ضُمنت الحرية، وإذا نجحنا في كل ذلك، فسيكون الاتحاد الأوروبي، ومعه جمهورية ألمانيا الاتحادية، قد اجتاز اختبارًا آخر".
وفي وقت سابق، صرّح السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف، بأن سياسات الحكومة الألمانية أدت إلى "رُهاب روسيا"، وتدمير التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع موسكو، ووضع خطط لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
