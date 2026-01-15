عربي
بث مباشر... بوتين يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب في روسيا
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها
سبوتنيك عربي
وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، روسيا بأنها "دولة أوروبية"، معربًا عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات معها، على المدى الطويل، على حد قوله. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها

© AP Photo / Markus Schreiberزعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Markus Schreiber
وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، روسيا بأنها "دولة أوروبية"، معربًا عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات معها، على المدى الطويل، على حد قوله.
وفي تصريح نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية، قال ميرتس: "روسيا دولة أوروبية".

وأعرب ميرتس عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، قائلًا: "إذا نجحنا على المدى الطويل في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، وإذا ساد السلام، وإذا ضُمنت الحرية، وإذا نجحنا في كل ذلك، فسيكون الاتحاد الأوروبي، ومعه جمهورية ألمانيا الاتحادية، قد اجتاز اختبارًا آخر".

حادثة دهس المارة في وسط برلين، ألمانيا، 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام غربي: تأثير العقوبات ضد روسيا ينعكس سلبا على اقتصادات أوروبا وألمانيا تدفع الثمن الأكبر
2 ديسمبر 2025, 06:04 GMT
وفي وقت سابق، صرّح السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف، بأن سياسات الحكومة الألمانية أدت إلى "رُهاب" روسيا، وتدمير التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع موسكو، ووضع خطط لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم وجود حاجة ومعنى لذلك، مشيرًا إلى أن الساسة الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديد "روسي وهمي" من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
قلق في الغرب من "تبعات عكسية" للعقوبات على روسيا
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
