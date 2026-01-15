https://sarabic.ae/20260115/المستشار-الألماني-روسيا-دولة-أوروبية-ونأمل-باستعادة-العلاقات-معها-1109266228.html
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها
سبوتنيك عربي
وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، روسيا بأنها "دولة أوروبية"، معربًا عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات معها، على المدى الطويل، على حد قوله. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T13:05+0000
2026-01-15T13:05+0000
2026-01-15T13:05+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg
وفي تصريح نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية، قال ميرتس: "روسيا دولة أوروبية".وفي وقت سابق، صرّح السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف، بأن سياسات الحكومة الألمانية أدت إلى "رُهاب" روسيا، وتدمير التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع موسكو، ووضع خطط لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم وجود حاجة ومعنى لذلك، مشيرًا إلى أن الساسة الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديد "روسي وهمي" من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.قلق في الغرب من "تبعات عكسية" للعقوبات على روسيابوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
https://sarabic.ae/20251202/إعلام-غربي-تأثير-العقوبات-ضد-روسيا-ينعكس-سلبا-على-اقتصادات-أوروبا-وألمانيا-تدفع-الثمن-الأكبر-1107696837.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_12:0:1471:1094_1920x0_80_0_0_d2e4e1742483b0498a130a7f4afd9bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها
وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، روسيا بأنها "دولة أوروبية"، معربًا عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات معها، على المدى الطويل، على حد قوله.
وفي تصريح نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية، قال ميرتس: "روسيا دولة أوروبية".
وأعرب ميرتس عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، قائلًا: "إذا نجحنا على المدى الطويل في استعادة التوازن في العلاقات مع روسيا، وإذا ساد السلام، وإذا ضُمنت الحرية، وإذا نجحنا في كل ذلك، فسيكون الاتحاد الأوروبي، ومعه جمهورية ألمانيا الاتحادية، قد اجتاز اختبارًا آخر".
وفي وقت سابق، صرّح السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف، بأن سياسات الحكومة الألمانية أدت إلى "رُهاب" روسيا، وتدمير التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع موسكو، ووضع خطط لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم وجود حاجة ومعنى لذلك
، مشيرًا إلى أن الساسة الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديد "روسي وهمي" من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.