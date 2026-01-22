https://sarabic.ae/20260122/رئيس-صربيا-مجلس-السلام-أدى-إلى-مزيد-من-الانقسامات-في-أوروبا-1109536360.html
اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، أن مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسببت بمزيد من الانقسامات في أوروبا، حيث... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال فوتشيتش على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لقد أدى مجلس السلام قبل أي شيء إلى مزيد من الانقسام في أوروبا، وغالبية دول الاتحاد الأوروبي إما لم تشارك فيه أو لم تُعرب بعد عن رأيها.. يقول البعض إنها هيئة موازية للأمم المتحدة، لكنني لست متأكدًا بشأن ذلك، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث".و"مجلس السلام" هو هيئة كانت تهدف في الأصل لإدارة قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، إلا أن ميثاق المجلس الذي كشفت عنه الإدارة الأمريكية يصف مجلس السلام بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات عبر العالم"، وهو ما أثار المخاوف لدى العديد من الدول من أن الأمر قد يؤثر سلبا على عمل الأمم المتحدة وأيضا على التوازنات الدولية القائمة.
اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، أن مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسببت بمزيد من الانقسامات في أوروبا، حيث امتنعت غالبية دول الاتحاد الأوروبي عن المشاركة في المجلس.
وقال فوتشيتش على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لقد أدى مجلس السلام قبل أي شيء إلى مزيد من الانقسام في أوروبا، وغالبية دول الاتحاد الأوروبي إما لم تشارك فيه أو لم تُعرب بعد عن رأيها.. يقول البعض إنها هيئة موازية للأمم المتحدة، لكنني لست متأكدًا بشأن ذلك، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث".
وأشار إلى أن دول مثل الصين اكتفت بالإشارة إلى تلقيها دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام"، في حين لم تشارك دولًا مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، مضيفًا "سنرى ما هي أهداف المجلس".
ولم ترد تقارير عن تلقي صربيا دعوة من الجانب الأمريكي للانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي أُعلن إطلاقه رسميا اليوم الخميس، خلال مراسم توقيع ميثاق تأسيس المجلس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المجلس يضم القادة الأفضل في العالم، وأنه سيتعاون مع الأمم المتحدة.
و"مجلس السلام
" هو هيئة كانت تهدف في الأصل لإدارة قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، إلا أن ميثاق المجلس الذي كشفت عنه الإدارة الأمريكية يصف مجلس السلام بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات عبر العالم"، وهو ما أثار المخاوف لدى العديد من الدول من أن الأمر قد يؤثر سلبا على عمل الأمم المتحدة وأيضا على التوازنات الدولية القائمة.