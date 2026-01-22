رئيس صربيا: "مجلس السلام" أدى إلى مزيد من الانقسامات في أوروبا

عربي
ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/رئيس-صربيا-مجلس-السلام-أدى-إلى-مزيد-من-الانقسامات-في-أوروبا-1109536360.html
رئيس صربيا: "مجلس السلام" أدى إلى مزيد من الانقسامات في أوروبا
رئيس صربيا: "مجلس السلام" أدى إلى مزيد من الانقسامات في أوروبا
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، أن مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسببت بمزيد من الانقسامات في أوروبا، حيث... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T19:53+0000
2026-01-22T19:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
صربيا
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561177_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_28c61b96b3df1657097a3f2063e3b314.jpg
وقال فوتشيتش على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لقد أدى مجلس السلام قبل أي شيء إلى مزيد من الانقسام في أوروبا، وغالبية دول الاتحاد الأوروبي إما لم تشارك فيه أو لم تُعرب بعد عن رأيها.. يقول البعض إنها هيئة موازية للأمم المتحدة، لكنني لست متأكدًا بشأن ذلك، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث".و"مجلس السلام" هو هيئة كانت تهدف في الأصل لإدارة قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، إلا أن ميثاق المجلس الذي كشفت عنه الإدارة الأمريكية يصف مجلس السلام بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات عبر العالم"، وهو ما أثار المخاوف لدى العديد من الدول من أن الأمر قد يؤثر سلبا على عمل الأمم المتحدة وأيضا على التوازنات الدولية القائمة.
https://sarabic.ae/20260122/موسكو-الخارجية-الروسية-تدرس-مبادرة-ترامب-بإنشاء-مجلس-سلام-بتوجيه-من-بوتين-1109521770.html
الولايات المتحدة الأمريكية
صربيا
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561177_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_46808a8949d2103ceebd33042b43c2a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, صربيا, غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, صربيا, غزة

رئيس صربيا: "مجلس السلام" أدى إلى مزيد من الانقسامات في أوروبا

19:53 GMT 22.01.2026
© Sputnik . Lola Djordjevicالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Lola Djordjevic
تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، أن مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسببت بمزيد من الانقسامات في أوروبا، حيث امتنعت غالبية دول الاتحاد الأوروبي عن المشاركة في المجلس.
وقال فوتشيتش على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لقد أدى مجلس السلام قبل أي شيء إلى مزيد من الانقسام في أوروبا، وغالبية دول الاتحاد الأوروبي إما لم تشارك فيه أو لم تُعرب بعد عن رأيها.. يقول البعض إنها هيئة موازية للأمم المتحدة، لكنني لست متأكدًا بشأن ذلك، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث".
وأشار إلى أن دول مثل الصين اكتفت بالإشارة إلى تلقيها دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام"، في حين لم تشارك دولًا مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، مضيفًا "سنرى ما هي أهداف المجلس".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتين
14:26 GMT

ولم ترد تقارير عن تلقي صربيا دعوة من الجانب الأمريكي للانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي أُعلن إطلاقه رسميا اليوم الخميس، خلال مراسم توقيع ميثاق تأسيس المجلس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المجلس يضم القادة الأفضل في العالم، وأنه سيتعاون مع الأمم المتحدة.

و"مجلس السلام" هو هيئة كانت تهدف في الأصل لإدارة قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، إلا أن ميثاق المجلس الذي كشفت عنه الإدارة الأمريكية يصف مجلس السلام بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات عبر العالم"، وهو ما أثار المخاوف لدى العديد من الدول من أن الأمر قد يؤثر سلبا على عمل الأمم المتحدة وأيضا على التوازنات الدولية القائمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала