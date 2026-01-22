https://sarabic.ae/20260122/رئيس-صربيا-مجلس-السلام-أدى-إلى-مزيد-من-الانقسامات-في-أوروبا-1109536360.html

رئيس صربيا: "مجلس السلام" أدى إلى مزيد من الانقسامات في أوروبا

رئيس صربيا: "مجلس السلام" أدى إلى مزيد من الانقسامات في أوروبا

سبوتنيك عربي

اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، أن مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسببت بمزيد من الانقسامات في أوروبا، حيث... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T19:53+0000

2026-01-22T19:53+0000

2026-01-22T19:53+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

صربيا

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561177_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_28c61b96b3df1657097a3f2063e3b314.jpg

وقال فوتشيتش على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "لقد أدى مجلس السلام قبل أي شيء إلى مزيد من الانقسام في أوروبا، وغالبية دول الاتحاد الأوروبي إما لم تشارك فيه أو لم تُعرب بعد عن رأيها.. يقول البعض إنها هيئة موازية للأمم المتحدة، لكنني لست متأكدًا بشأن ذلك، ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث".و"مجلس السلام" هو هيئة كانت تهدف في الأصل لإدارة قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، إلا أن ميثاق المجلس الذي كشفت عنه الإدارة الأمريكية يصف مجلس السلام بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات عبر العالم"، وهو ما أثار المخاوف لدى العديد من الدول من أن الأمر قد يؤثر سلبا على عمل الأمم المتحدة وأيضا على التوازنات الدولية القائمة.

https://sarabic.ae/20260122/موسكو-الخارجية-الروسية-تدرس-مبادرة-ترامب-بإنشاء-مجلس-سلام-بتوجيه-من-بوتين-1109521770.html

الولايات المتحدة الأمريكية

صربيا

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, صربيا, غزة