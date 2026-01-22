عربي
موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتين
موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتين
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن "الخارجية الروسية تعمل بتوجيهات على دراسة مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T14:26+0000
2026-01-22T14:26+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
ترامب
الخارجية الروسية
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "تنفذ وزارة الخارجية أمر الرئيس (بوتين)، ويجري العمل على تنفيذه، وبمجرد الانتهاء من تنفيذ الأمر وتحليل هذه المسألة وهذه المبادرة، سنتمكن من التعليق عليها بشكل كامل".وأجابت على سؤال حول مصير معاهدة "نيو ستارت"، قائلة: "تنتهي معاهدة نيو ستارت في 5 شباط/فبراير، ولا يزال أمامنا نحو أسبوعين حتى ذلك التاريخ. في ظل هذه الظروف، نفضل عدم الاعتماد المفرط على التوقعات، بل الانتظار حتى ذلك التاريخ، الذي يعد علامة فارقة ستمكّننا من استخلاص النتائج النهائية حول السيناريوهات المحددة والتحدث بشكل معقول عن آفاق تطور الأحداث".وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.إعلام: ألمانيا تتحفظ على صيغة ترامب الحالية لـ"مجلس السلام"الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس فلسطين تطورات غزة ومسار التسوية في الشرق الأوسط
موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتين

14:26 GMT 22.01.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن "الخارجية الروسية تعمل بتوجيهات على دراسة مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس السلام"، بشأن غزة".
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "تنفذ وزارة الخارجية أمر الرئيس (بوتين)، ويجري العمل على تنفيذه، وبمجرد الانتهاء من تنفيذ الأمر وتحليل هذه المسألة وهذه المبادرة، سنتمكن من التعليق عليها بشكل كامل".
وأجابت على سؤال حول مصير معاهدة "نيو ستارت"، قائلة: "تنتهي معاهدة نيو ستارت في 5 شباط/فبراير، ولا يزال أمامنا نحو أسبوعين حتى ذلك التاريخ. في ظل هذه الظروف، نفضل عدم الاعتماد المفرط على التوقعات، بل الانتظار حتى ذلك التاريخ، الذي يعد علامة فارقة ستمكّننا من استخلاص النتائج النهائية حول السيناريوهات المحددة والتحدث بشكل معقول عن آفاق تطور الأحداث".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الخارجية الروسية: نعرب عن استغرابنا من عدم إطلاق سراح اثنين من أفراد ناقلة النفط "مارينيرا"
13:36 GMT

وشهد منتدى "دافوس"، اليوم الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".
وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".
واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
إعلام: ألمانيا تتحفظ على صيغة ترامب الحالية لـ"مجلس السلام"
الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس فلسطين تطورات غزة ومسار التسوية في الشرق الأوسط
