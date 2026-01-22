https://sarabic.ae/20260122/موسكو-الخارجية-الروسية-تدرس-مبادرة-ترامب-بإنشاء-مجلس-سلام-بتوجيه-من-بوتين-1109521770.html

موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتين

موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتين

سبوتنيك عربي

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن "الخارجية الروسية تعمل بتوجيهات على دراسة مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T14:26+0000

2026-01-22T14:26+0000

2026-01-22T14:26+0000

روسيا

العالم

العالم العربي

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

ترامب

الخارجية الروسية

موسكو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "تنفذ وزارة الخارجية أمر الرئيس (بوتين)، ويجري العمل على تنفيذه، وبمجرد الانتهاء من تنفيذ الأمر وتحليل هذه المسألة وهذه المبادرة، سنتمكن من التعليق عليها بشكل كامل".وأجابت على سؤال حول مصير معاهدة "نيو ستارت"، قائلة: "تنتهي معاهدة نيو ستارت في 5 شباط/فبراير، ولا يزال أمامنا نحو أسبوعين حتى ذلك التاريخ. في ظل هذه الظروف، نفضل عدم الاعتماد المفرط على التوقعات، بل الانتظار حتى ذلك التاريخ، الذي يعد علامة فارقة ستمكّننا من استخلاص النتائج النهائية حول السيناريوهات المحددة والتحدث بشكل معقول عن آفاق تطور الأحداث".وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.إعلام: ألمانيا تتحفظ على صيغة ترامب الحالية لـ"مجلس السلام"الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس فلسطين تطورات غزة ومسار التسوية في الشرق الأوسط

https://sarabic.ae/20260122/الخارجية-الروسية-نعرب-عن-استغرابنا-من-عدم-إطلاق-سراح-اثنين-من-أفراد-ناقلة-النفط-مارينيرا-1109520383.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, ترامب, الخارجية الروسية, موسكو