https://sarabic.ae/20260122/ترامب-يوقع-ميثاق-مجلس-السلام-ويؤكد-أن-الهدف-الأول-إعادة-بناء-غزة-1109508119.html

توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام" بحضور ترامب وقادة وممثلي الدول المنضمة

توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام" بحضور ترامب وقادة وممثلي الدول المنضمة

سبوتنيك عربي

شهد منتدى "دافوس"، اليوم الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T10:44+0000

2026-01-22T10:44+0000

2026-01-22T10:52+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109478808_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_d8defd8750cfa99726b53797bb9719ce.jpg

وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميًا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربًا عن فخره بتوليه رئاسته.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحًا باهرًا في غزة".وفي سياق متصل، وجّه ترامب تحذيرًا إلى حركة حماس، داعيًا إياها إلى التخلي عن سلاحها، ومؤكدًا أن عدم الالتزام بذلك "سيكون له عواقب خطيرة".وقال: "عناصر حماس يولدون والبنادق في أيديهم، لكن إذا لم يوفوا بوعودهم، فسنفعل اللازم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

https://sarabic.ae/20260121/بوتين-روسيا-تلقت-دعوة-شخصية-من-ترامب-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-1109490312.html

https://sarabic.ae/20260121/نائبة-أمريكية-دعوة-ترامب-لبوتين-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-بالغة-الأهمية-1109486190.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم