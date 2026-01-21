https://sarabic.ae/20260121/نائبة-أمريكية-دعوة-ترامب-لبوتين-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-بالغة-الأهمية-1109486190.html
نائبة أمريكية: دعوة ترامب لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" بالغة الأهمية
وقالت لونا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من المهم ملاحظة أن حقيقة دعوة الرئيس (ترامب) للرئيس بوتين للانضمام إلى مجلس السلام هي بالفعل بالغة الأهمية، لأنه قال إنه أحد أقوى مؤسسات السلام".وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول تأكيد دعوة نظيره الروسي إلى المجلس: "نعم. إنه واحد من القادة، من القادة العالميين"، في إشارة إلى الرئيس بوتين ودوره على الساحة الدولية.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.وتابع: "في الوقت الحالي ندرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".
وصفت آنا بولينا لونا، عضو مجلس النواب الأمريكي، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" بأنها "بالغة الأهمية"، مشيرة إلى أن هذا المجلس أحد أقوى مؤسسات السلام في العالم.
وقالت لونا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من المهم ملاحظة أن حقيقة دعوة الرئيس (ترامب) للرئيس بوتين للانضمام إلى مجلس السلام هي بالفعل بالغة الأهمية، لأنه قال إنه أحد أقوى مؤسسات السلام".
وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبب دعوته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "مجلس السلام" في غزة، واصفا إياه بالزعيم العالمي.
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول تأكيد دعوة نظيره الروسي إلى المجلس: "نعم. إنه واحد من القادة، من القادة العالميين"، في إشارة إلى الرئيس بوتين ودوره على الساحة الدولية.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، في الواقع، تلقى الرئيس بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام".
وتابع: "في الوقت الحالي ندرس كل تفاصيل هذا الاقتراح
(للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".