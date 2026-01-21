نائبة أمريكية: دعوة ترامب لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" بالغة الأهمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نائبة أمريكية: دعوة ترامب لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" بالغة الأهمية
نائبة أمريكية: دعوة ترامب لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" بالغة الأهمية
نائبة أمريكية: دعوة ترامب لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" بالغة الأهمية

وصفت آنا بولينا لونا، عضو مجلس النواب الأمريكي، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" بأنها "بالغة الأهمية"، مشيرة إلى أن هذا المجلس أحد أقوى مؤسسات السلام في العالم.
وقالت لونا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من المهم ملاحظة أن حقيقة دعوة الرئيس (ترامب) للرئيس بوتين للانضمام إلى مجلس السلام هي بالفعل بالغة الأهمية، لأنه قال إنه أحد أقوى مؤسسات السلام".

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبب دعوته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "مجلس السلام" في غزة، واصفا إياه بالزعيم العالمي.

وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول تأكيد دعوة نظيره الروسي إلى المجلس: "نعم. إنه واحد من القادة، من القادة العالميين"، في إشارة إلى الرئيس بوتين ودوره على الساحة الدولية.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، في الواقع، تلقى الرئيس بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام".

وتابع: "في الوقت الحالي ندرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".
