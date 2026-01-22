عربي
الخارجية الروسية: نعرب عن استغرابنا من عدم إطلاق سراح اثنين من أفراد ناقلة النفط "مارينيرا"
الخارجية الروسية: نعرب عن استغرابنا من عدم إطلاق سراح اثنين من أفراد ناقلة النفط "مارينيرا"
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن استغراب موسكو من عدم إطلاق سراح اثنين من أفراد الطاقم الروسيين الذين كانوا على متن... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T13:36+0000
2026-01-22T13:36+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
واشنطن
الخارجية الروسية
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نأمل في إطلاق سراحهما في أقرب وقت ممكن".وأضافت: "نعرب عن استغرابنا وخيبة أملنا إزاء هذا التوقف الطويل في حل هذه القضية المهمة والعاجلة، ونأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، وأن يتمكن مواطنونا من العودة إلى ديارهم قريبا".وكانت قد أعلنت وزارة النقل الروسية، في وقت سابق، أن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، مشيرة إلى انقطاع الاتصال مع الناقلة.وختم البيان: "وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار، فإن حرية الملاحة تنطبق في مياه أعالي البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة حسب الأصول في ولايات دول أخرى".الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات نفط "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين"مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسي
الخارجية الروسية: نعرب عن استغرابنا من عدم إطلاق سراح اثنين من أفراد ناقلة النفط "مارينيرا"

13:36 GMT 22.01.2026
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن استغراب موسكو من عدم إطلاق سراح اثنين من أفراد الطاقم الروسيين الذين كانوا على متن ناقلة النفط "مارينيرا"، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نأمل في إطلاق سراحهما في أقرب وقت ممكن".
وأضافت: "نعرب عن استغرابنا وخيبة أملنا إزاء هذا التوقف الطويل في حل هذه القضية المهمة والعاجلة، ونأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، وأن يتمكن مواطنونا من العودة إلى ديارهم قريبا".
وكانت قد أعلنت وزارة النقل الروسية، في وقت سابق، أن قوات البحرية الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في عرض البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة، مشيرة إلى انقطاع الاتصال مع الناقلة.

وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: "في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025، حصلت السفينة "مارينيرا" على تصريح مؤقت للإبحار، تحت علم دولة روسيا الاتحادية، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي".

وختم البيان: "وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار، فإن حرية الملاحة تنطبق في مياه أعالي البحار، ولا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة حسب الأصول في ولايات دول أخرى".
