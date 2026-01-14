https://sarabic.ae/20260114/مسيرات-أوكرانية-تستهدف-ناقلة-النفط-ماتيلدا-في-البحر-الأسود--الدفاع-الروسية-1109229170.html
مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ناقلة النفط الروسية "ماتيلدا"، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين، على بعد 100 كيلومتر تقريبا من مدينة... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T12:21+0000
2026-01-14T12:21+0000
2026-01-14T12:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
تصدير نفط
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101671/27/1016712724_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_90b969849faf37c4692fe7d57d426254.jpg
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تعرضت ناقلة النفط "ماتيلدا"، التي تبحر تحت علم مالطا، لاستهداف بطائرتين مسيرتين هجوميتين أوكرانيتين على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة أنابا، في إقليم كراسنودار".وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعرضت الناقلتان "كايروس" (Kairos) و"فيرات" (Virat)، اللتان تبحران تحت علم غامبيا، لهجوم بالقرب من الساحل التركي في البحر الأسود (28 و38 ميلا بحريا على التوالي).وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أول أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود، بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101671/27/1016712724_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e8754d49dc28da7189f510f5fe689bd6.jpg
مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ناقلة النفط الروسية "ماتيلدا"، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين، على بعد 100 كيلومتر تقريبا من مدينة أنابا الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تعرضت ناقلة النفط "ماتيلدا"، التي تبحر تحت علم مالطا، لاستهداف بطائرتين مسيرتين هجوميتين أوكرانيتين
على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة أنابا، في إقليم كراسنودار".
وبحسب الدفاع الروسية، في 13 يناير/ كانون الثاني، عند الساعة 10:15 صباحا، تم تلقي إشارة استغاثة من ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود".
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعرضت الناقلتان "كايروس" (Kairos) و"فيرات" (Virat)، اللتان تبحران تحت علم غامبيا، لهجوم بالقرب من الساحل التركي في البحر الأسود (28 و38 ميلا بحريا على التوالي).
وكانت الناقلتان متجهتين إلى روسيا دون حمولة، وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق في غرفة المحركات على متن "كايروس"، بينما أبلغ طاقم "فيرات" عن أضرار في هيكل السفينة دون اندلاع حريق كبير على متنها.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أول أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية
، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.
ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود، بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".