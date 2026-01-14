مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/مسيرات-أوكرانية-تستهدف-ناقلة-النفط-ماتيلدا-في-البحر-الأسود--الدفاع-الروسية-1109229170.html
مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية
مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ناقلة النفط الروسية "ماتيلدا"، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين، على بعد 100 كيلومتر تقريبا من مدينة... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T12:21+0000
2026-01-14T12:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
تصدير نفط
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101671/27/1016712724_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_90b969849faf37c4692fe7d57d426254.jpg
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تعرضت ناقلة النفط "ماتيلدا"، التي تبحر تحت علم مالطا، لاستهداف بطائرتين مسيرتين هجوميتين أوكرانيتين على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة أنابا، في إقليم كراسنودار".وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعرضت الناقلتان "كايروس" (Kairos) و"فيرات" (Virat)، اللتان تبحران تحت علم غامبيا، لهجوم بالقرب من الساحل التركي في البحر الأسود (28 و38 ميلا بحريا على التوالي).وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أول أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود، بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".السلطات التركية: سفينة روسية تتعرض لهجوم بالبحر الأسود دون تسجيل إصابات
https://sarabic.ae/20260114/إسقاط-48-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية---وزارة-الدفاع-1109216985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101671/27/1016712724_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e8754d49dc28da7189f510f5fe689bd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, تصدير نفط, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, تصدير نفط, العالم, العالم العربي

مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية

12:21 GMT 14.01.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ناقلة النفط الروسية "ماتيلدا"، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين، على بعد 100 كيلومتر تقريبا من مدينة أنابا الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تعرضت ناقلة النفط "ماتيلدا"، التي تبحر تحت علم مالطا، لاستهداف بطائرتين مسيرتين هجوميتين أوكرانيتين على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة أنابا، في إقليم كراسنودار".

وبحسب الدفاع الروسية، في 13 يناير/ كانون الثاني، عند الساعة 10:15 صباحا، تم تلقي إشارة استغاثة من ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود".

أنظمة الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
05:31 GMT
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعرضت الناقلتان "كايروس" (Kairos) و"فيرات" (Virat)، اللتان تبحران تحت علم غامبيا، لهجوم بالقرب من الساحل التركي في البحر الأسود (28 و38 ميلا بحريا على التوالي).

وكانت الناقلتان متجهتين إلى روسيا دون حمولة، وتم الإبلاغ عن اندلاع حريق في غرفة المحركات على متن "كايروس"، بينما أبلغ طاقم "فيرات" عن أضرار في هيكل السفينة دون اندلاع حريق كبير على متنها.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أول أمس الاثنين، بأن الهجوم على ناقلات النفط في المياه الإقليمية التركية، يكشف طبيعة نظام كييف، كما يشكل انتهاكا للسيادة التركية.
ووصف بيسكوف استهداف ناقلات النفط في البحر الأسود، بأنه "انتهاك صارخ للسيادة التركية"، مشيرًا إلى أن "هذا الحادث مشين للغاية، لا سيما أنه يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية التركية".
السلطات التركية: سفينة روسية تتعرض لهجوم بالبحر الأسود دون تسجيل إصابات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала