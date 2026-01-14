https://sarabic.ae/20260114/إسقاط-48-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية---وزارة-الدفاع-1109216985.html
إسقاط 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
إسقاط 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 14.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، بين الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، يوم 13 يناير (كانون الثاني) من هذا العام والساعة 7:00 صباحا يوم 14 يناير (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف: "إذ تم تدمير 25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم ستافروبول، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
إسقاط 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، بين الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، يوم 13 يناير (كانون الثاني) من هذا العام والساعة 7:00 صباحا يوم 14 يناير (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف: "إذ تم تدمير 25 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم ستافروبول، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.