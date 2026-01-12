https://sarabic.ae/20260112/الدفاع-الجوي-يعترض-ويدمر-13-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1109143433.html
الدفاع الجوي يعترض ويدمر 13 مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير "أربع طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف، وطائرتين مسيرة فوق كل من جمهورية القرم وجمهورية أديغيا ومنطقة كورسك والبحر الأسود، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فورونيج".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
