زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا
طالب فلاديمير زيلينسكي، أمس الأحد، الدول الأوروبية بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا. 11.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال زيلينسكي في رسالة مصورة على قناته بتطبيق "تلغرام"، الأحد، "الأولوية الرئيسية هي صواريخ الدفاع الجوي.. نحن بحاجة لإمدادات من المستودعات في أوروبا.. هناك صواريخ متواجدة في المستودعات ونحن نعلم ذلك.. نحن نعلم كل شيء عن هذا الأمر".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
