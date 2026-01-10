https://sarabic.ae/20260110/إعلام-ترامب-وزيلينسكي-قد-يبرمان-اتفاقا-لإعادة-إعمار-أوكرانيا-بـ800-مليار-دولار-1109077350.html

إعلام: ترامب وزيلينسكي قد يبرمان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا بـ800 مليار دولار

إعلام: ترامب وزيلينسكي قد يبرمان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا بـ800 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفولوديمير زيلينسكي قد يبرمان اتفاقاً في مدينة دافوس السويسرية يهدف إلى جذب نحو 800... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "التلغراف" عن مسؤولين غربيين وأوكرانيين: "سيلتقي زيلينسكي وترامب في منتجع جبلي سويسري، ومن المتوقع أن يبرما اتفاقاً… ووفقاً للمسؤولين الأوكرانيين، يهدف خطة الازدهار إلى جذب نحو 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة تشغيل اقتصادها".وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين حثوا زيلينسكي على عدم التعجل في المفاوضات مع ترامب، لأنهم يرون أن الزعيم الأمريكي حالياً يدعم جهودهم لإنهاء النزاع بشروط مفيدة لكييف.وكان من المقرر أن يزور زيلينسكي البيت الأبيض الأسبوع المقبل لإبرام اتفاقيات تتعلق بإعادة الإعمار وضمانات الأمن، لكن حلفاءه الأوروبيين اقترحوا عليه بدلاً من ذلك حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كخيار أكثر ملاءمة للقاء ترامب.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.وكما صرّح الرئيس لاحقًا، قسمت واشنطن النقاط الـ 27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.

