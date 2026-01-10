إعلام: ترامب وزيلينسكي قد يبرمان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا بـ800 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/إعلام-ترامب-وزيلينسكي-قد-يبرمان-اتفاقا-لإعادة-إعمار-أوكرانيا-بـ800-مليار-دولار-1109077350.html
إعلام: ترامب وزيلينسكي قد يبرمان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا بـ800 مليار دولار
إعلام: ترامب وزيلينسكي قد يبرمان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا بـ800 مليار دولار
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفولوديمير زيلينسكي قد يبرمان اتفاقاً في مدينة دافوس السويسرية يهدف إلى جذب نحو 800... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T00:45+0000
2026-01-10T00:46+0000
ترامب
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897566_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_c4c818ef264c3c4a7f8c4324e789ecb6.jpg
ونقلت صحيفة "التلغراف" عن مسؤولين غربيين وأوكرانيين: "سيلتقي زيلينسكي وترامب في منتجع جبلي سويسري، ومن المتوقع أن يبرما اتفاقاً… ووفقاً للمسؤولين الأوكرانيين، يهدف خطة الازدهار إلى جذب نحو 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة تشغيل اقتصادها".وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين حثوا زيلينسكي على عدم التعجل في المفاوضات مع ترامب، لأنهم يرون أن الزعيم الأمريكي حالياً يدعم جهودهم لإنهاء النزاع بشروط مفيدة لكييف.وكان من المقرر أن يزور زيلينسكي البيت الأبيض الأسبوع المقبل لإبرام اتفاقيات تتعلق بإعادة الإعمار وضمانات الأمن، لكن حلفاءه الأوروبيين اقترحوا عليه بدلاً من ذلك حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كخيار أكثر ملاءمة للقاء ترامب.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.وكما صرّح الرئيس لاحقًا، قسمت واشنطن النقاط الـ 27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.
https://sarabic.ae/20260102/إعلام-أمريكي-ترامب-يرفض-منح-زيلينسكي-الضمانات-الأمنية-التي-يطالب-بها--1108832907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897566_245:0:2850:1954_1920x0_80_0_0_fb0760ea617c3b5c8c33cbf007f10b6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, زيلينسكي
ترامب, زيلينسكي

إعلام: ترامب وزيلينسكي قد يبرمان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا بـ800 مليار دولار

00:45 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 00:46 GMT 10.01.2026)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفولوديمير زيلينسكي قد يبرمان اتفاقاً في مدينة دافوس السويسرية يهدف إلى جذب نحو 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة إعمار أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "التلغراف" عن مسؤولين غربيين وأوكرانيين: "سيلتقي زيلينسكي وترامب في منتجع جبلي سويسري، ومن المتوقع أن يبرما اتفاقاً… ووفقاً للمسؤولين الأوكرانيين، يهدف خطة الازدهار إلى جذب نحو 800 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة تشغيل اقتصادها".
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (يمين) يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي (يسار) بينما يستمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
إعلام أمريكي: ترامب يرفض منح زيلينسكي الضمانات الأمنية التي يطالب بها
2 يناير, 14:23 GMT
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين حثوا زيلينسكي على عدم التعجل في المفاوضات مع ترامب، لأنهم يرون أن الزعيم الأمريكي حالياً يدعم جهودهم لإنهاء النزاع بشروط مفيدة لكييف.
وكان من المقرر أن يزور زيلينسكي البيت الأبيض الأسبوع المقبل لإبرام اتفاقيات تتعلق بإعادة الإعمار وضمانات الأمن، لكن حلفاءه الأوروبيين اقترحوا عليه بدلاً من ذلك حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كخيار أكثر ملاءمة للقاء ترامب.
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.
وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.
وكما صرّح الرئيس لاحقًا، قسمت واشنطن النقاط الـ 27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала