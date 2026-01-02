إعلام أمريكي: ترامب يرفض منح زيلينسكي الضمانات الأمنية التي يطالب بها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام أمريكي: ترامب يرفض منح زيلينسكي الضمانات الأمنية التي يطالب بها
إعلام أمريكي: ترامب يرفض منح زيلينسكي الضمانات الأمنية التي يطالب بها
خبير-ما-فعله-زيلينسكي-يخالف-كل-المعايير-سواء-في-قوانين-الحرب-أو-على-مستوى-القانون-الدولي
14:23 GMT 02.01.2026
© AP Photo / Mystyslav Chernovنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (يمين) يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي (يسار) بينما يستمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (يمين) يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي (يسار) بينما يستمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يقدم لفلاديمير زيلينسكي الضمانات الأمنية التي يطالب بها.
وأضافت الصحيفة: "أن سعي زيلينسكي الحثيث للحصول على ضمانات أمنية ملموسة أمر مفهوم، ولكنه سيثبت في نهاية المطاف أنه غير مجدٍ، بل وربما خطير".
علاوة على ذلك، أوضحت الصحيفة أنه حتى لو وافق الزعيم الأمريكي على أي التزامات تجاه أوكرانيا، فبإمكانه التلاعب بها بسهولة للتهرب من الوفاء بها.
وخلصت الصحيفة إلى أن "الشكوك حول استعداد ترامب للوفاء بالضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا تنبع من حقيقة أنه، على الرغم من التهديدات المتكررة بالقيام بذلك، لم يُبدِ أدنى رغبة في مواجهة روسيا بشكل مباشر".
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي
13:40 GMT
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.
وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.
وكما صرّح الرئيس لاحقًا، قسمت واشنطن النقاط الـ 27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.
ويتكوف: ناقشنا مع الدول الأوروبية مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
