إعلام أمريكي: ترامب يرفض منح زيلينسكي الضمانات الأمنية التي يطالب بها
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يقدم لفلاديمير زيلينسكي الضمانات الأمنية التي يطالب بها. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت الصحيفة: "أن سعي زيلينسكي الحثيث للحصول على ضمانات أمنية ملموسة أمر مفهوم، ولكنه سيثبت في نهاية المطاف أنه غير مجدٍ، بل وربما خطير".وخلصت الصحيفة إلى أن "الشكوك حول استعداد ترامب للوفاء بالضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا تنبع من حقيقة أنه، على الرغم من التهديدات المتكررة بالقيام بذلك، لم يُبدِ أدنى رغبة في مواجهة روسيا بشكل مباشر".وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.وكما صرّح الرئيس لاحقًا، قسمت واشنطن النقاط الـ 27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.ويتكوف: ناقشنا مع الدول الأوروبية مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
