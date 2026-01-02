https://sarabic.ae/20260102/خبير-ما-فعله-زيلينسكي-يخالف-كل-المعايير-سواء-في-قوانين-الحرب-أو-على-مستوى-القانون-الدولي-1108831569.html
خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي
خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي
سبوتنيك عربي
تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور علي شكر، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتداء كييف الأخير على خيرسون، قائلا "بتنا أمام مرحلة حاسمة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T13:40+0000
2026-01-02T13:40+0000
2026-01-02T13:40+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100068385_0:3:1080:611_1920x0_80_0_0_6caaa2183ef3601dd2eac41341ab1aa1.jpg
ولفت شكر إلى أن "التقدم الروسي، سواء على المستوى السياسي باتجاه الذهاب إلى تسوية أو على المستوى الميداني، دفع بأوكرانيا في هذا الوقت لاستخدام ما تبقى لديها من أوراق"، مضيفا: "عسكريا لم يعد لدى كييف القدرة على المواجهة فهي مستنزفة بشكل كامل"، وأوضح: "بتنا أمام مراحل جدية ونهائية، فيما يتعلق بالبدء بإطلاق مرحلة التحضير لإنهاء المعركة"، معتبرا أن "نظام كييف وضع ليكون جزءا من المواجهة مع روسيا، وبدأ يستشعر أن دوره سينتهي"، مرجحا "حصول المزيد مثل هذه العمليات".وردا على سؤال، قال شكر: "إن التصنيف على المستوى الروسي أو العالمي لما قام به زيلينسكي أمر يخالف كل المعايير التي وضعت، سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي العام الإنساني"، مشددا على أن "دور الأمم المتحدة ليس فقط الإدانة، بل عليها أن تتحرك للمنع والإيقاف إلا أن دورها معطل"، معتبرا أن "الأمين العام للأمم المتحدة بإمكانه إصدار بيان يتعلق بهذا النوع من الجرائم الإرهابية".وحول ما إذا كان هناك من تبرير لهجوم كييف، أكد شكر أن "لا إمكانية للتبرير"، موضحا أن "نظام كييف ليس حركة متفلتة خارجة عن الأطر الطبيعية في سياق الجيوش النظامية، وليس هناك إمكانية للتبرير لاتخاذ هكذا نوع من الخطوات الإجرامية والإرهابية".وحول الرد الروسي على هجوم كييف، قال "إننا أمام مستويين من الرد: المباشر وهو مرتبط بالرد الروسي على هذا العمل العدواني، والثاني سيكون انعكاسا على مستوى المجريات بالذهاب لإنهاء الصراع"، مضيفا "بتنا أمام محطة مفصلية، لإثبات مدى الجدية الأمريكية ومدى القدرة الأوروبية، سواء كان التعطيل أو الذهاب باتجاه الضغط مع الأمريكي على نظام كييف للذهاب الى تسوية، أو استمرار الحال على ما هو عليه".
https://sarabic.ae/20260102/القوات-الروسية-تحرر-9-بلدات-جديدة-خلال-أسبوع--وزارة-الدفاع-1108826658.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100068385_132:0:949:613_1920x0_80_0_0_3e047a2c26bfdb6b23513195b0842030.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي
حصري
تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور علي شكر، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتداء كييف الأخير على خيرسون، قائلا "بتنا أمام مرحلة حاسمة على مستوى هذا الصراع".
ولفت شكر إلى أن "التقدم الروسي، سواء على المستوى السياسي باتجاه الذهاب إلى تسوية أو على المستوى الميداني، دفع بأوكرانيا في هذا الوقت لاستخدام ما تبقى لديها من أوراق"، مضيفا: "عسكريا لم يعد لدى كييف القدرة على المواجهة فهي مستنزفة بشكل كامل"، وأوضح: "بتنا أمام مراحل جدية ونهائية، فيما يتعلق بالبدء بإطلاق مرحلة التحضير لإنهاء المعركة"، معتبرا أن "نظام كييف وضع ليكون جزءا من المواجهة مع روسيا، وبدأ يستشعر أن دوره سينتهي"، مرجحا "حصول المزيد مثل هذه العمليات".
وأكد شكر أن "روسيا فرضت على الولايات المتحدة ومعها كييف والدول الغربية الذهاب بالخلاصات التي تحسم عدم تحقيق المعركة لإهدافها، وبالتالي لم يعد من طائل لاستمرارها"، مشيرا إلى أن "لقاء ترامب مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، يوحي أن الأمريكي ذاهب باتجاه إنهاء الازمة".
وردا على سؤال، قال شكر: "إن التصنيف على المستوى الروسي أو العالمي لما قام به زيلينسكي أمر يخالف كل المعايير التي وضعت، سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي العام الإنساني"، مشددا على أن "دور الأمم المتحدة ليس فقط الإدانة، بل عليها أن تتحرك للمنع والإيقاف إلا أن دورها معطل"، معتبرا أن "الأمين العام للأمم المتحدة بإمكانه إصدار بيان يتعلق بهذا النوع من الجرائم الإرهابية".
وحول ما إذا كان هناك من تبرير لهجوم كييف، أكد شكر أن "لا إمكانية للتبرير"، موضحا أن "نظام كييف ليس حركة متفلتة خارجة عن الأطر الطبيعية في سياق الجيوش النظامية، وليس هناك إمكانية للتبرير لاتخاذ هكذا نوع من الخطوات الإجرامية والإرهابية".
وعن الدعم الغربي لنظام كييف، أوضح شكر أن "هذا النظام مجرم إرهابي يخالف كل القواعد والأصول، والدعم الأوروبي في هذا الاطار يشكل عاملا أساسيا لذلك"، مؤكدا أن "كل ما ينتج عن نظام زيلينسكي هو نتاج أوكراني غربي".
وحول الرد الروسي على هجوم كييف، قال "إننا أمام مستويين من الرد: المباشر وهو مرتبط بالرد الروسي على هذا العمل العدواني، والثاني سيكون انعكاسا على مستوى المجريات بالذهاب لإنهاء الصراع"، مضيفا "بتنا أمام محطة مفصلية، لإثبات مدى الجدية الأمريكية ومدى القدرة الأوروبية، سواء كان التعطيل أو الذهاب باتجاه الضغط مع الأمريكي على نظام كييف للذهاب الى تسوية، أو استمرار الحال على ما هو عليه".