خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي

تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور علي شكر، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتداء كييف الأخير على خيرسون، قائلا "بتنا أمام مرحلة حاسمة...

ولفت شكر إلى أن "التقدم الروسي، سواء على المستوى السياسي باتجاه الذهاب إلى تسوية أو على المستوى الميداني، دفع بأوكرانيا في هذا الوقت لاستخدام ما تبقى لديها من أوراق"، مضيفا: "عسكريا لم يعد لدى كييف القدرة على المواجهة فهي مستنزفة بشكل كامل"، وأوضح: "بتنا أمام مراحل جدية ونهائية، فيما يتعلق بالبدء بإطلاق مرحلة التحضير لإنهاء المعركة"، معتبرا أن "نظام كييف وضع ليكون جزءا من المواجهة مع روسيا، وبدأ يستشعر أن دوره سينتهي"، مرجحا "حصول المزيد مثل هذه العمليات".وردا على سؤال، قال شكر: "إن التصنيف على المستوى الروسي أو العالمي لما قام به زيلينسكي أمر يخالف كل المعايير التي وضعت، سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي العام الإنساني"، مشددا على أن "دور الأمم المتحدة ليس فقط الإدانة، بل عليها أن تتحرك للمنع والإيقاف إلا أن دورها معطل"، معتبرا أن "الأمين العام للأمم المتحدة بإمكانه إصدار بيان يتعلق بهذا النوع من الجرائم الإرهابية".وحول ما إذا كان هناك من تبرير لهجوم كييف، أكد شكر أن "لا إمكانية للتبرير"، موضحا أن "نظام كييف ليس حركة متفلتة خارجة عن الأطر الطبيعية في سياق الجيوش النظامية، وليس هناك إمكانية للتبرير لاتخاذ هكذا نوع من الخطوات الإجرامية والإرهابية".وحول الرد الروسي على هجوم كييف، قال "إننا أمام مستويين من الرد: المباشر وهو مرتبط بالرد الروسي على هذا العمل العدواني، والثاني سيكون انعكاسا على مستوى المجريات بالذهاب لإنهاء الصراع"، مضيفا "بتنا أمام محطة مفصلية، لإثبات مدى الجدية الأمريكية ومدى القدرة الأوروبية، سواء كان التعطيل أو الذهاب باتجاه الضغط مع الأمريكي على نظام كييف للذهاب الى تسوية، أو استمرار الحال على ما هو عليه".

