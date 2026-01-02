خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي
خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي

13:40 GMT 02.01.2026
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© Photo / Governor Vladimir Saldo
حصري
تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور علي شكر، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتداء كييف الأخير على خيرسون، قائلا "بتنا أمام مرحلة حاسمة على مستوى هذا الصراع".
ولفت شكر إلى أن "التقدم الروسي، سواء على المستوى السياسي باتجاه الذهاب إلى تسوية أو على المستوى الميداني، دفع بأوكرانيا في هذا الوقت لاستخدام ما تبقى لديها من أوراق"، مضيفا: "عسكريا لم يعد لدى كييف القدرة على المواجهة فهي مستنزفة بشكل كامل"، وأوضح: "بتنا أمام مراحل جدية ونهائية، فيما يتعلق بالبدء بإطلاق مرحلة التحضير لإنهاء المعركة"، معتبرا أن "نظام كييف وضع ليكون جزءا من المواجهة مع روسيا، وبدأ يستشعر أن دوره سينتهي"، مرجحا "حصول المزيد مثل هذه العمليات".
وأكد شكر أن "روسيا فرضت على الولايات المتحدة ومعها كييف والدول الغربية الذهاب بالخلاصات التي تحسم عدم تحقيق المعركة لإهدافها، وبالتالي لم يعد من طائل لاستمرارها"، مشيرا إلى أن "لقاء ترامب مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، يوحي أن الأمريكي ذاهب باتجاه إنهاء الازمة".
وردا على سؤال، قال شكر: "إن التصنيف على المستوى الروسي أو العالمي لما قام به زيلينسكي أمر يخالف كل المعايير التي وضعت، سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي العام الإنساني"، مشددا على أن "دور الأمم المتحدة ليس فقط الإدانة، بل عليها أن تتحرك للمنع والإيقاف إلا أن دورها معطل"، معتبرا أن "الأمين العام للأمم المتحدة بإمكانه إصدار بيان يتعلق بهذا النوع من الجرائم الإرهابية".
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مروحيات مي-24 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 9 بلدات جديدة في منطقة العملية الخاصة خلال أسبوع- وزارة الدفاع
09:12 GMT
وحول ما إذا كان هناك من تبرير لهجوم كييف، أكد شكر أن "لا إمكانية للتبرير"، موضحا أن "نظام كييف ليس حركة متفلتة خارجة عن الأطر الطبيعية في سياق الجيوش النظامية، وليس هناك إمكانية للتبرير لاتخاذ هكذا نوع من الخطوات الإجرامية والإرهابية".
وعن الدعم الغربي لنظام كييف، أوضح شكر أن "هذا النظام مجرم إرهابي يخالف كل القواعد والأصول، والدعم الأوروبي في هذا الاطار يشكل عاملا أساسيا لذلك"، مؤكدا أن "كل ما ينتج عن نظام زيلينسكي هو نتاج أوكراني غربي".
وحول الرد الروسي على هجوم كييف، قال "إننا أمام مستويين من الرد: المباشر وهو مرتبط بالرد الروسي على هذا العمل العدواني، والثاني سيكون انعكاسا على مستوى المجريات بالذهاب لإنهاء الصراع"، مضيفا "بتنا أمام محطة مفصلية، لإثبات مدى الجدية الأمريكية ومدى القدرة الأوروبية، سواء كان التعطيل أو الذهاب باتجاه الضغط مع الأمريكي على نظام كييف للذهاب الى تسوية، أو استمرار الحال على ما هو عليه".
