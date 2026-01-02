https://sarabic.ae/20260102/القوات-الروسية-تحرر-9-بلدات-جديدة-خلال-أسبوع--وزارة-الدفاع-1108826658.html

القوات الروسية تحرر 9 بلدات جديدة في منطقة العملية الخاصة خلال أسبوع- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر 9 بلدات جديدة في منطقة العملية الخاصة خلال أسبوع- وزارة الدفاع

02.01.2026

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وجاء في بيان عن الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و6 ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" فرط الصوتية الجوية، في الفترة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى 2 يناير (كانون الثاني) 2026، وقد ألحقت هذه الضربات أضرارًا بالمجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، والبنية التحتية للنقل والمواني، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وورش تجميع ومستودعات طائرات هجومية مسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الوقود والذخيرة، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأكد البيان أن "نتيجة للإجراءات الحاسمة، تمكنت مجموعة قوات الشرق" من تحري بلدتة غولياي- بول في مقاطعة زابوروجيه".وأشار البيان إلى أن "قوات "المركز" حررت خلال الأسبوع، بلدات دميتروف ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أن "قامت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بتحرير بلدات ستيبنوغورسك ولوكيانوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وقالت وزارة الدفاع: "خلال الأسبوع، صدت وحدات من الجيش 166 هجوما من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك من أجل اقتحام كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وخسر نظام كييف أكثر من 180 مسلحا و 30 قطعة من المعدات العسكرية".وتابع: "خلال الأسبوع، استهدفت قوات "الشمال" القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو أكثر من 1305 من الأفراد العسكريين، ومركبات قتالية، وعدد من المدافع الميدانية، وست محطات حرب إلكترونية، و و10 مستودعات للذخيرة والعتاد، ومستودعات وقود".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت وحدات من مجموعة قوات الشرق" التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت أضرارًا أيضًا بأفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية من 1405 جنديًا، ودبابتين ، ومركبات قتالية مدرعة، وقطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والعتاد".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة "سو-27" أوكرانية، و6 قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "غروم" وثلاث صواريخ طراز "هيمارس" و 1662 طائرة دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفاع

