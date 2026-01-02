عربي
القوات الروسية تحرر 9 بلدات جديدة في منطقة العملية الخاصة خلال أسبوع- وزارة الدفاع
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
روسيا
09:12 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 09:35 GMT 02.01.2026)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمناورات "الغرب 2021" المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مروحيات "مي-24"
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مروحيات مي-24 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير 9 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، مكبّدة بذلك القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة.
وجاء في بيان عن الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و6 ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" فرط الصوتية الجوية، في الفترة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى 2 يناير (كانون الثاني) 2026، وقد ألحقت هذه الضربات أضرارًا بالمجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، والبنية التحتية للنقل والمواني، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وورش تجميع ومستودعات طائرات هجومية مسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الوقود والذخيرة، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وأكد البيان أن "نتيجة للإجراءات الحاسمة، تمكنت مجموعة قوات الشرق" من تحري بلدتة غولياي- بول في مقاطعة زابوروجيه".

وبحسب البيان فإن "قوات "الغرب" أكملت تحرير بلدات ديبروفا في جمهورية دونيتسك، وبوغسلافكا في مقاطعة خاركوف في غضون أسبوع".

وأشار البيان إلى أن "قوات "المركز" حررت خلال الأسبوع، بلدات دميتروف ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أن "قامت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بتحرير بلدات ستيبنوغورسك ولوكيانوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".
مدفع هاوتزر الروسي يستهدف نقاط تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 6 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
28 ديسمبر 2025, 09:16 GMT
وقالت وزارة الدفاع: "خلال الأسبوع، صدت وحدات من الجيش 166 هجوما من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك من أجل اقتحام كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وخسر نظام كييف أكثر من 180 مسلحا و 30 قطعة من المعدات العسكرية".

وأضاف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، استولت على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنوا من إلحاق خسائر بشرية ومادية بالقوات المسلحة الأوكرانية، خسر العدو1295 عسكريا و40 مركبة قتالية مدرعةو 83 مركبة و 15 مدفع ميداني، بالإضافة إلى سبع محطات حرب إلكترونية و 13 مستودعا للذخيرة والعتاد".

وتابع: "خلال الأسبوع، استهدفت قوات "الشمال" القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو أكثر من 1305 من الأفراد العسكريين، ومركبات قتالية، وعدد من المدافع الميدانية، وست محطات حرب إلكترونية، و و10 مستودعات للذخيرة والعتاد، ومستودعات وقود".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت وحدات من مجموعة قوات الشرق" التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت أضرارًا أيضًا بأفراد ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية من 1405 جنديًا، ودبابتين ، ومركبات قتالية مدرعة، وقطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والعتاد".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة "سو-27" أوكرانية، و6 قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "غروم" وثلاث صواريخ طراز "هيمارس" و 1662 طائرة دون طيار".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 42 مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة خلال يوم واحد
06:55 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفاع
