https://sarabic.ae/20260102/القوات-الروسية-تدمر-42-مركزا-أوكرانيا-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-خلال-يوم-واحد-1108819429.html
القوات الروسية تدمر 42 مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة خلال يوم واحد
القوات الروسية تدمر 42 مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تدمير 42 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T06:55+0000
2026-01-02T06:55+0000
2026-01-02T06:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584914_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_35a5ee3c900e700862670776b2215fde.jpg
وقال رئيس المركز الصحفي لقوات المجموعة إيفان بيغما، في تسجيل نشرته الوزارة، إن القوات الروسية رصدت ودمرت 42 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والمجموعات النارية المتحركة التابعة لقوات مجموعة "الغرب"، أسقطت 16 طائرة مسيرة ذات أجنحة ثابتة، إضافة إلى 46 طائرة مسيرة قتالية ثقيلة من نوع "كوادكوبتر"، في إطار التصدي المكثف لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.تفاصيل إسقاط مسيرات أوكرانية حاولت استهداف مقر إقامة بوتينالدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتين
https://sarabic.ae/20260102/تحييد-3-مجموعات-هجومية-للجيش-الأوكراني-في-خاركوف---الأمن-الروسي-1108816700.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584914_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_5ce1d9181165e9dea81f30ba4342d652.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر 42 مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تدمير 42 نقطة تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية.
وقال رئيس المركز الصحفي لقوات المجموعة إيفان بيغما، في تسجيل نشرته الوزارة، إن القوات الروسية رصدت ودمرت 42 مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف بيغما أن القوات الروسية نجحت كذلك في تدمير 4 قذائف هاون و12 منظومة روبوتية برية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والمجموعات النارية المتحركة التابعة لقوات مجموعة "الغرب"، أسقطت 16 طائرة مسيرة ذات أجنحة ثابتة، إضافة إلى 46 طائرة مسيرة قتالية ثقيلة من نوع "كوادكوبتر"، في إطار التصدي المكثف لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.