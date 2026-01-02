https://sarabic.ae/20260102/تحييد-3-مجموعات-هجومية-للجيش-الأوكراني-في-خاركوف---الأمن-الروسي-1108816700.html

تحييد 5 مجموعات هجومية للجيش الأوكراني في خاركوف وسومي - الأمن الروسي

تحييد 5 مجموعات هجومية للجيش الأوكراني في خاركوف وسومي - الأمن الروسي

سبوتنيك عربي

أفادت قوات الأمن الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم القضاء على 5 مجموعات هجومية للجيش الأوكراني في مقاطعتي سومي وخاركوف. 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T03:40+0000

2026-01-02T03:40+0000

2026-01-02T03:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg

وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد عبر ثلاث مجموعات هجومية مشتركة تابعة للواءي المشاة الآلية 57 و58 باستخدام سيارات بيك أب.وأضافت المصادر: "خلال الضربات النارية المكثفة، تم القضاء على جميع المجموعات الثلاث".وفي مقاطعة سومي تم القضاء على مجموعتين هجومتين تابعة للواء الدفاع الإقليمي الـ119 للجيش الأوكراني، بحسب الأمن الروسي.وقال مصدر في جهاز الأمن الروسي: "في منطقة غرابوفسكي، نفذ الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا عبر مجموعتين هجومتين من اللواء الـ119 للدفاع الإقليمي، وقد تم صد الهجوم بالكامل من خلال ضربات نارية مركزة، وتم القضاء على المجموعتين".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20251230/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-في-مقاطعة-زابوروجيه-وتبسط-سيطرتها-على-أخرى-في-خاركوف-1108720192.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا