أفادت قوات الأمن الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم القضاء على 5 مجموعات هجومية للجيش الأوكراني في مقاطعتي سومي وخاركوف. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد عبر ثلاث مجموعات هجومية مشتركة تابعة للواءي المشاة الآلية 57 و58 باستخدام سيارات بيك أب.وأضافت المصادر: "خلال الضربات النارية المكثفة، تم القضاء على جميع المجموعات الثلاث".وفي مقاطعة سومي تم القضاء على مجموعتين هجومتين تابعة للواء الدفاع الإقليمي الـ119 للجيش الأوكراني، بحسب الأمن الروسي.وقال مصدر في جهاز الأمن الروسي: "في منطقة غرابوفسكي، نفذ الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا عبر مجموعتين هجومتين من اللواء الـ119 للدفاع الإقليمي، وقد تم صد الهجوم بالكامل من خلال ضربات نارية مركزة، وتم القضاء على المجموعتين".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
03:40 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 03:48 GMT 02.01.2026)
أفادت قوات الأمن الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم القضاء على 5 مجموعات هجومية للجيش الأوكراني في مقاطعتي سومي وخاركوف.
وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك
" إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد عبر ثلاث مجموعات هجومية مشتركة تابعة للواءي المشاة الآلية 57 و58 باستخدام سيارات بيك أب.
وأضافت المصادر: "خلال الضربات النارية المكثفة، تم القضاء على جميع المجموعات الثلاث".
وفي مقاطعة سومي تم القضاء على مجموعتين هجومتين تابعة للواء الدفاع الإقليمي الـ119 للجيش الأوكراني، بحسب الأمن الروسي.
وقال مصدر في جهاز الأمن الروسي: "في منطقة غرابوفسكي، نفذ الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا عبر مجموعتين هجومتين من اللواء الـ119 للدفاع الإقليمي، وقد تم صد الهجوم بالكامل من خلال ضربات نارية مركزة، وتم القضاء على المجموعتين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.