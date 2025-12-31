https://sarabic.ae/20251231/تفاصيل-إسقاط-مسيرات-أوكرانية-حاولت-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-1108768554.html
تفاصيل إسقاط مسيرات أوكرانية حاولت استهداف مقر إقامة بوتين
تفاصيل إسقاط مسيرات أوكرانية حاولت استهداف مقر إقامة بوتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم بطائرات مسيّرة أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية واستهدفت محيط مقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية، حيث تم رصد الطائرات...
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم بطائرات مسيّرة أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية واستهدفت محيط مقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية، حيث تم رصد الطائرات واعتراضها وتدميرها في عدة مقاطعات روسية قبل وصولها إلى أهدافها.