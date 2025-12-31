https://sarabic.ae/20251231/ويتكوف-ناقشنا-مع-الدول-الأوروبية-مسألة-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-1108778153.html
أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأنه أجرى محادثة مثمرة مع الدول الأوروبية، اليوم الأربعاء، حيث ناقش الجانبان تعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا. 31.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال ويتكوف في بيان: "ركزنا على كيفية دفع المحادثات عمليا ضمن عملية السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك تعزيز الضمانات الأمنية ووضع آليات فعالة لمنع النزاعات للمساعدة في إنهاء الحرب وضمان عدم عودتها".وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وضع خطة لحل النزاع في أوكرانيا، وأكد الكرملين أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
أفاد المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأنه أجرى محادثة مثمرة مع الدول الأوروبية، اليوم الأربعاء، حيث ناقش الجانبان تعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقال ويتكوف في بيان: "ركزنا على كيفية دفع المحادثات عمليا ضمن عملية السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك تعزيز الضمانات الأمنية ووضع آليات فعالة لمنع النزاعات للمساعدة في إنهاء الحرب وضمان عدم عودتها".
وأشار ويتكوف إلى أن المحادثة حضرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وصهر ترامب، رجل الأعمال جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم أوميروف، ومستشار المستشار الألماني للشؤون الخارجية والأمنية غونتر ساوتر.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وضع خطة لحل النزاع في أوكرانيا، وأكد الكرملين أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".
وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.