المجر: أوروبا أمام اختبار مصيري بين الحرب والسلام في 2026
المجر: أوروبا أمام اختبار مصيري بين الحرب والسلام في 2026
صرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن روسيا وأمريكا قد تتوصلان في عام 2026 إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا من دون مشاركة الاتحاد الأوروبي.
ونشر المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاتش، مقتطفًا من خطاب أوربان على منصة "إكس": "في عام 2026، سيكون السؤال الأهم هو ما إذا كان الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سيصل إلى نقطة يعقد فيها الأمريكيون سلامًا مع الروس دون مشاركة الأوروبيين".وأكد أوربان أن عام 2026 سيكون حاسمًا بالنسبة لأوروبا من حيث الحرب والسلام، مشيرا إلى أنه على المجر أن تقرر أي طرف ستدعم، جهود السلام الأمريكية أم الخطط العسكرية الأوروبية.وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وضع خطة لحل النزاع في أوكرانيا، وأكد الكرملين أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
ونشر المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاتش، مقتطفًا من خطاب أوربان على منصة "إكس": "في عام 2026، سيكون السؤال الأهم هو ما إذا كان الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سيصل إلى نقطة يعقد فيها الأمريكيون سلامًا مع الروس دون مشاركة الأوروبيين".
وأوضح أوربان أن عام 2025 أصبح نقطة تحول في السياسة الدولية، حيث اتخذت واشنطن وبروكسل، ولأول مرة منذ فترة طويلة، مواقف متضاربة بشأن قضية ذات أهمية استراتيجية، ألا وهي الصراع على الأراضي الأوروبية.
وأكد أوربان أن عام 2026 سيكون حاسمًا بالنسبة لأوروبا من حيث الحرب والسلام، مشيرا إلى أنه على المجر أن تقرر أي طرف ستدعم، جهود السلام الأمريكية أم الخطط العسكرية الأوروبية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وضع خطة لحل النزاع في أوكرانيا، وأكد الكرملين أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".
وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.