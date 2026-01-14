https://sarabic.ae/20260114/الخارجية-الروسية-روسيا-تدين-بشدة-هجوم-أوكرانيا-على-ناقلات-نفط-اتحاد-خط-أنابيب-بحر-قزوين-1109240810.html
الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات نفط "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين"
الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات نفط "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات النفط التابعة لشركة خط "أنابيب بحر قزوين"،... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T17:00+0000
2026-01-14T17:00+0000
2026-01-14T17:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني: "ندين بشدة هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف على سفن مدنية تجارية ملتزمة بجميع القوانين الدولية، ونعتبر هذا الهجوم الوحشي تأكيدا إضافيا على أن كييف لا تتجاهل استقرار الطاقة العالمي فحسب، بل تتجاهل أيضا مصالح كازاخستان، والتي تدعي أوكرانيا رغبتها في تطوير العلاقات معها(كازاخستان)، فضلا عن مصالح شركائها الأمريكيين، أكبر المسهمين في شركة خط أنابيب بحر قزوين".وأشارت إلى أن "موسكو تتفهم تمامًا المخاوف الجدية التي أعرب عنها المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية بشأن هذه الهجمات".وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تعرضت ناقلة النفط "ماتيلدا"، التي تبحر تحت علم مالطا، لاستهداف بطائرتين مسيرتين هجوميتين أوكرانيتين على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة أنابا، في إقليم كراسنودار".وبحسب الدفاع الروسية، في 13 يناير/ كانون الثاني، عند الساعة 10:15 صباحا، تم تلقي إشارة استغاثة من ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود".مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260113/الخارجية-الروسية-بريطانيا-وأوروبا-تعرقلان-بشكل-منهجي-حل-الأزمة-الأوكرانية-1109203905.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات نفط "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين"
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات النفط التابعة لشركة خط "أنابيب بحر قزوين"، معتبرة أن "كييف بهذا الهجوم قد أظهرت استهتارها بمصالح كازاخستان وشركائها الأمريكيين، أكبر المسهمين في الشركة".
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني: "ندين بشدة هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف على سفن مدنية تجارية ملتزمة بجميع القوانين الدولية، ونعتبر هذا الهجوم الوحشي تأكيدا إضافيا على أن كييف لا تتجاهل استقرار الطاقة العالمي فحسب، بل تتجاهل أيضا مصالح كازاخستان، والتي تدعي أوكرانيا رغبتها في تطوير العلاقات معها(كازاخستان)، فضلا عن مصالح شركائها الأمريكيين، أكبر المسهمين في شركة خط أنابيب بحر قزوين".
وأشارت إلى أن "موسكو تتفهم تمامًا المخاوف الجدية التي أعرب عنها المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية بشأن هذه الهجمات".
واختتمت زاخاروفا قائلة: "نتفق تماما مع وجهة نظر حلفائنا بشأن ضرورة اتخاذ تدابير فعّالة لضمان أمن نقل المواد الهيدروكربونية، الأمر الذي من شأنه، في رأينا، أن يُعيد النظام الإجرامي في كييف إلى رشده. ونؤيد موقف أستانا بشأن ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ناقلة النفط الروسية "ماتيلدا"، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين، على بعد 100 كيلومتر تقريبا من مدينة أنابا الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تعرضت ناقلة النفط "ماتيلدا"، التي تبحر تحت علم مالطا، لاستهداف بطائرتين مسيرتين هجوميتين أوكرانيتين
على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة أنابا، في إقليم كراسنودار".
وبحسب الدفاع الروسية، في 13 يناير/ كانون الثاني، عند الساعة 10:15 صباحا، تم تلقي إشارة استغاثة من ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود".