الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات نفط "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات نفط "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين"
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات النفط التابعة لشركة خط "أنابيب بحر قزوين"،... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني: "ندين بشدة هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف على سفن مدنية تجارية ملتزمة بجميع القوانين الدولية، ونعتبر هذا الهجوم الوحشي تأكيدا إضافيا على أن كييف لا تتجاهل استقرار الطاقة العالمي فحسب، بل تتجاهل أيضا مصالح كازاخستان، والتي تدعي أوكرانيا رغبتها في تطوير العلاقات معها(كازاخستان)، فضلا عن مصالح شركائها الأمريكيين، أكبر المسهمين في شركة خط أنابيب بحر قزوين".وأشارت إلى أن "موسكو تتفهم تمامًا المخاوف الجدية التي أعرب عنها المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية بشأن هذه الهجمات".وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تعرضت ناقلة النفط "ماتيلدا"، التي تبحر تحت علم مالطا، لاستهداف بطائرتين مسيرتين هجوميتين أوكرانيتين على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة أنابا، في إقليم كراسنودار".وبحسب الدفاع الروسية، في 13 يناير/ كانون الثاني، عند الساعة 10:15 صباحا، تم تلقي إشارة استغاثة من ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود".مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات النفط التابعة لشركة خط "أنابيب بحر قزوين"، معتبرة أن "كييف بهذا الهجوم قد أظهرت استهتارها بمصالح كازاخستان وشركائها الأمريكيين، أكبر المسهمين في الشركة".
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني: "ندين بشدة هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف على سفن مدنية تجارية ملتزمة بجميع القوانين الدولية، ونعتبر هذا الهجوم الوحشي تأكيدا إضافيا على أن كييف لا تتجاهل استقرار الطاقة العالمي فحسب، بل تتجاهل أيضا مصالح كازاخستان، والتي تدعي أوكرانيا رغبتها في تطوير العلاقات معها(كازاخستان)، فضلا عن مصالح شركائها الأمريكيين، أكبر المسهمين في شركة خط أنابيب بحر قزوين".
وأشارت إلى أن "موسكو تتفهم تمامًا المخاوف الجدية التي أعرب عنها المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية بشأن هذه الهجمات".

واختتمت زاخاروفا قائلة: "نتفق تماما مع وجهة نظر حلفائنا بشأن ضرورة اتخاذ تدابير فعّالة لضمان أمن نقل المواد الهيدروكربونية، الأمر الذي من شأنه، في رأينا، أن يُعيد النظام الإجرامي في كييف إلى رشده. ونؤيد موقف أستانا بشأن ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ناقلة النفط الروسية "ماتيلدا"، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين، على بعد 100 كيلومتر تقريبا من مدينة أنابا الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تعرضت ناقلة النفط "ماتيلدا"، التي تبحر تحت علم مالطا، لاستهداف بطائرتين مسيرتين هجوميتين أوكرانيتين على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة أنابا، في إقليم كراسنودار".
وبحسب الدفاع الروسية، في 13 يناير/ كانون الثاني، عند الساعة 10:15 صباحا، تم تلقي إشارة استغاثة من ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود".
مسيرات أوكرانية تستهدف ناقلة النفط "ماتيلدا" في البحر الأسود- الدفاع الروسية
