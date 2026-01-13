https://sarabic.ae/20260113/الخارجية-الروسية-بريطانيا-وأوروبا-تعرقلان-بشكل-منهجي-حل-الأزمة-الأوكرانية-1109203905.html

الخارجية الروسية: بريطانيا وأوروبا تعرقلان بشكل منهجي حل الأزمة الأوكرانية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعرقلان بشكل منهجي، الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية،... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا، أثناء ردها على أسئلة خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها "الرابطة الدولية لتقصي الحقائق": "تتعمد بريطانيا والاتحاد الأوروبي عرقلة الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية بشكل ممنهج، وتنظر النخب الحاكمة والبيروقراطيات في هذه الدول إلى مجرد إمكانية السلام على أنها تهديد لهيمنتها العالمية المتلاشية".وأكدت قائلة: "كان من الممكن حل كل شيء في ذلك الزمان والمكان - في إسطنبول - مما كان سينقذ أرواحا لا تحصى ويضمن أمن البلدين لسنوات مقبلة".وفي السياق ذاته، أكملت زاخاروفا أن "بروكسل (الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي) ولندن، وغيرهم، يعملون على تدمير نظام الأمن الإقليمي القائم في أوروبا لتغيير موازين القوى المتغيرة لصالحهم. أو هكذا ظنوا".وأكدت قائلة: "في الواقع، تشن حرب هجينة شاملة ضد روسيا، والصراع الأوكراني هو ساحة معركة. هدفهم النهائي هو تحقيق الهيمنة الغربية العالمية بأي ثمن".وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.

