الخارجية الروسية: بريطانيا وأوروبا تعرقلان بشكل منهجي حل الأزمة الأوكرانية

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
وقالت زاخاروفا، أثناء ردها على أسئلة خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها "الرابطة الدولية لتقصي الحقائق": "تتعمد بريطانيا والاتحاد الأوروبي عرقلة الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية بشكل ممنهج، وتنظر النخب الحاكمة والبيروقراطيات في هذه الدول إلى مجرد إمكانية السلام على أنها تهديد لهيمنتها العالمية المتلاشية".وأكدت قائلة: "كان من الممكن حل كل شيء في ذلك الزمان والمكان - في إسطنبول - مما كان سينقذ أرواحا لا تحصى ويضمن أمن البلدين لسنوات مقبلة".وفي السياق ذاته، أكملت زاخاروفا أن "بروكسل (الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي) ولندن، وغيرهم، يعملون على تدمير نظام الأمن الإقليمي القائم في أوروبا لتغيير موازين القوى المتغيرة لصالحهم. أو هكذا ظنوا".وأكدت قائلة: "في الواقع، تشن حرب هجينة شاملة ضد روسيا، والصراع الأوكراني هو ساحة معركة. هدفهم النهائي هو تحقيق الهيمنة الغربية العالمية بأي ثمن".وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.
16:34 GMT 13.01.2026
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© ALEXANDER NEMENOV
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعرقلان بشكل منهجي، الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنهما يعملان على تدمير نظام الأمن الإقليمي القائم في أوروبا لخدمة مصالحهم الخاصة.
وقالت زاخاروفا، أثناء ردها على أسئلة خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها "الرابطة الدولية لتقصي الحقائق": "تتعمد بريطانيا والاتحاد الأوروبي عرقلة الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية بشكل ممنهج، وتنظر النخب الحاكمة والبيروقراطيات في هذه الدول إلى مجرد إمكانية السلام على أنها تهديد لهيمنتها العالمية المتلاشية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن بريطانيا تلعب دورا خاصا في تقويض مبادرات السلام. فعلى سبيل المثال، دعا رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، في عام 2022، قيادة كييف إلى عدم توقيع اتفاقية إسطنبول مع روسيا، مفضلاً المواجهة بدلا من ذلك.

وأكدت قائلة: "كان من الممكن حل كل شيء في ذلك الزمان والمكان - في إسطنبول - مما كان سينقذ أرواحا لا تحصى ويضمن أمن البلدين لسنوات مقبلة".
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
الاتحاد الأوروبي: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند تعني نهاية "الناتو"
أمس, 14:05 GMT
وفي السياق ذاته، أكملت زاخاروفا أن "بروكسل (الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي) ولندن، وغيرهم، يعملون على تدمير نظام الأمن الإقليمي القائم في أوروبا لتغيير موازين القوى المتغيرة لصالحهم. أو هكذا ظنوا".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن نظام الأمن الأوروبي الذي يسعى الاتحاد الأوروبي ولندن إلى تحقيقه هو "كيان" معاد لروسيا بشكل علني، تهيمن عليه القوى الاستعمارية الأوروبية.

وأكدت قائلة: "في الواقع، تشن حرب هجينة شاملة ضد روسيا، والصراع الأوكراني هو ساحة معركة. هدفهم النهائي هو تحقيق الهيمنة الغربية العالمية بأي ثمن".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
سيارتو: فرنسا وبريطانيا تعلنان بشكل غير مباشر الحرب على روسيا
أمس, 08:16 GMT
وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، عُقدت قمة "تحالف الراغبين" في باريس، بحضور قادة أوروبيين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، كما حضر الاجتماع وفد أوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.

وفي اليوم السابق للقمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى "إعلانا بشأن نشر القوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام"، وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.
