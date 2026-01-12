https://sarabic.ae/20260112/الاتحاد-الأوروبي-سيطرة-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-تعني-نهاية-الناتو-1109162089.html
الاتحاد الأوروبي: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند تعني نهاية "الناتو"
قال أندريوس كوبيليوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، إن استيلاء الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا على غرينلاند يعني نهاية حلف "الناتو". 12.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال كوبيليوس لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر أمني في السويد: "أتفق مع رئيسة الوزراء الدنماركية على أن هذا (الاستيلاء العسكري على غرينلاند) يعني نهاية حلف الناتو، ولكنه سيترتب عليه أيضا عواقب وخيمة للغاية على الناس".وقال ترامب في تصريحات صحفية: "بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند".وأضاف: "إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك".ترامب: أنا من أنقذت "الناتو"الخارجية الصينية: واشنطن تستخدم موسكو وبكين كذريعة لتعزيز مصالحها بالقطب الشمالي
قال أندريوس كوبيليوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، إن استيلاء الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا على غرينلاند يعني نهاية حلف "الناتو".
وقال كوبيليوس لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر أمني في السويد: "أتفق مع رئيسة الوزراء الدنماركية على أن هذا (الاستيلاء العسكري على غرينلاند) يعني نهاية حلف الناتو
، ولكنه سيترتب عليه أيضا عواقب وخيمة للغاية على الناس".
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند".
وأضاف: "إذا لم نستولِ على غرينلاند
، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك".