خبير: التوتر الكبير بين أوروبا وواشنطن بشأن غرينلاند يحدد مصير "الناتو"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: التوتر الكبير بين أوروبا وواشنطن بشأن غرينلاند يحدد مصير "الناتو"
خبير: التوتر الكبير بين أوروبا وواشنطن بشأن غرينلاند يحدد مصير "الناتو"
خبير: التوتر الكبير بين أوروبا وواشنطن بشأن غرينلاند يحدد مصير "الناتو"

صرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز الأمريكية، مايكل روسي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند ستحدد مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف روسي: "على الصعيد الخطابي، تتفق أوروبا على قضية وحدة أراضي الدنمارك، لكن السؤال هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ خطوات بشأن غرينلاند من شأنها اختبار عزيمة الناتو كمنظمة أمن جماعي، وتحديد مصير الناتو وأهمية أوروبا في نهاية المطاف".
في ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا إلى غرينلاند.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
تصويت... هل تعتقد أن بإمكان الولايات المتحدة الحصول على غرينلاند؟
أمس, 12:24 GMT
وأكد الحاكم لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة، ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص الجديد، وأنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.
وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان احترام سلامة أراضيهما المشتركة.
وصرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن غرينلاند يجب أن تُصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر".
جي دي فانس يكشف سر تمسك واشنطن بالسيطرة على غرينلاند وأهميتها العسكرية
