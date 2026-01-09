https://sarabic.ae/20260109/خبير-التوتر-الكبير-بين-أوروبا-وواشنطن-بشأن-غرينلاند-يحدد-مصير-الناتو-1109047773.html
خبير: التوتر الكبير بين أوروبا وواشنطن بشأن غرينلاند يحدد مصير "الناتو"
صرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز الأمريكية، مايكل روسي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند ستحدد مستقبل حلف شمال... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف روسي: "على الصعيد الخطابي، تتفق أوروبا على قضية وحدة أراضي الدنمارك، لكن السؤال هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ خطوات بشأن غرينلاند من شأنها اختبار عزيمة الناتو كمنظمة أمن جماعي، وتحديد مصير الناتو وأهمية أوروبا في نهاية المطاف".وأكد الحاكم لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة، ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص الجديد، وأنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.وصرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن غرينلاند يجب أن تُصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر".جي دي فانس يكشف سر تمسك واشنطن بالسيطرة على غرينلاند وأهميتها العسكرية
خبير: التوتر الكبير بين أوروبا وواشنطن بشأن غرينلاند يحدد مصير "الناتو"
صرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز الأمريكية، مايكل روسي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن غرينلاند ستحدد مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف روسي: "على الصعيد الخطابي، تتفق أوروبا على قضية وحدة أراضي الدنمارك، لكن السؤال هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ خطوات بشأن غرينلاند من شأنها اختبار عزيمة الناتو كمنظمة أمن جماعي، وتحديد مصير الناتو وأهمية أوروبا في نهاية المطاف".
في ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا إلى غرينلاند.
وأكد الحاكم لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة، ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص الجديد، وأنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.
وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان احترام سلامة أراضيهما المشتركة.
وصرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن غرينلاند يجب أن تُصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر".