عربي
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل استهداف مدينة لفوف غربي أوكرانيا بمنظومة "أوريشنيك"
ترامب: أنا من أنقذت "الناتو"
ترامب: أنا من أنقذت "الناتو"
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، وسط التوترات المستمرة بشأن مستقبل جزيرة غرينلاند، أنه هو من "أنقذ" حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أنا من أنقذ "الناتو"!!! الرئيس دونالد ترامب".
وصرح ترامب مرارا وتكرارا بضرورة انضمام غرينلاند إلى أمريكا، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر"، بما في ذلك من الصين وروسيا، على حد قوله.
رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"
06:45 GMT
وقال رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إيغيدي، إن "الجزيرة ليست للبيع".
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وظلت جزءا من مملكة الدنمارك بعد حصولها على الحكم الذاتي عام 2009، إذ تتمتع بصلاحية الحكم الذاتي وتحديد سياستها الداخلية.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، اليوم الاثنين، إن "سيطرة أمريكا العسكرية على غرينلاند ستؤدي إلى نهاية حلف "الناتو".
وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حاجته إلى غرينلاند يجب أن تُؤخذ على محمل الجد.
وأضافت أنه في حال شنّت أمريكا هجوما على دولة عضو في الناتو، "سيتوقف كل شيء".
