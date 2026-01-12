عربي
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"
سبوتنيك عربي
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، إن بلادها تمر بـ"لحظة حاسمة" في المواجهة الدبلوماسية مع أمريكا بشأن جزيرة غرينلاند، وذلك عقب تجديد الرئيس الأمريكي،... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T06:45+0000
2026-01-12T06:45+0000
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094838679_122:0:3056:1651_1920x0_80_0_0_3fb6aaaf2ee44847b6c4d3eec21fe958.jpg
وقبيل انطلاق اجتماعات في واشنطن، اليوم الإثنين، لمناقشة التنافس العالمي على المواد الخام الحيوية، قالت فريدريكسن إن هناك "نزاعا قائما حول غرينلاند"، مؤكدة خلال نقاش مع قيادات سياسية دنماركية أن هذه اللحظة تتجاوز في تداعياتها مستقبل الجزيرة وحده.وحظيت كوبنهاغن بدعم أوروبي واسع، إذ أعلنت كل من ألمانيا والسويد مساندتهما للدنمارك في مواجهة تصريحات ترامب الأخيرة بشأن غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين.وقال ترامب في تصريحات صحافية: "بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند".وأضاف: "إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك".وفي وقت سابق أمس الأحد، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أصدر توجيهات إلى القوات الأمريكية بإعداد خطة عسكرية محتملة لغزو جزيرة غرينلاند".وذكرت الصحيفة أن ترامب "أمر قادة قوات العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند"، مشيرة إلى أن عددًا من كبار القادة العسكريين الأميركيين يعارضون هذا التوجه في الوقت الراهن، في حين يُعدّ مستشار ترامب للسياسات، ستيفن ميلر، أبرز الداعمين للمضي قدمًا في هذا المسار داخل الإدارة الأمريكية.وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.وفي بيان مشترك، حذّر كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن من أي محاولة أميركية للسيطرة على الجزيرة، مؤكدين تمسكهما باحترام وحدة الأراضي التابعة لمملكة الدنمارك.ويكرر ترامب أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارًا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
https://sarabic.ae/20260112/ترامب-الولايات-المتحدة-ستحصل-على-غرينلاند-بطريقة-أو-بأخرى-1109142257.html
https://sarabic.ae/20260111/برلماني-دنماركي-يدعو-سكان-غرينلاند-إلى-التعبير-عن-رغبتهم-في-أن-يكونوا-جزءا-من-الدنمارك-1109133969.html
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094838679_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_9f074ac3436303051bd9adcb3edaf5a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"

06:45 GMT 12.01.2026
© AP Photo / Peter Dejongرئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، في الوسط، تلتقط صورة جماعية مع آخرين في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024.
رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، في الوسط، تلتقط صورة جماعية مع آخرين في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، إن بلادها تمر بـ"لحظة حاسمة" في المواجهة الدبلوماسية مع أمريكا بشأن جزيرة غرينلاند، وذلك عقب تجديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تلميحاته بإمكانية استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.
وقبيل انطلاق اجتماعات في واشنطن، اليوم الإثنين، لمناقشة التنافس العالمي على المواد الخام الحيوية، قالت فريدريكسن إن هناك "نزاعا قائما حول غرينلاند"، مؤكدة خلال نقاش مع قيادات سياسية دنماركية أن هذه اللحظة تتجاوز في تداعياتها مستقبل الجزيرة وحده.
ونشرت فريدريكسن على مواقع التواصل: "نحن على استعداد للدفاع عن قيمنا - أينما اقتضت الضرورة - بما في ذلك في القطب الشمالي. نؤمن بالقانون الدولي وبحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وحظيت كوبنهاغن بدعم أوروبي واسع، إذ أعلنت كل من ألمانيا والسويد مساندتهما للدنمارك في مواجهة تصريحات ترامب الأخيرة بشأن غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى
03:06 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين.
وقال ترامب في تصريحات صحافية: "بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند".
وأضاف: "إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك".
وفي وقت سابق أمس الأحد، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أصدر توجيهات إلى القوات الأمريكية بإعداد خطة عسكرية محتملة لغزو جزيرة غرينلاند".
وذكرت الصحيفة أن ترامب "أمر قادة قوات العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند"، مشيرة إلى أن عددًا من كبار القادة العسكريين الأميركيين يعارضون هذا التوجه في الوقت الراهن، في حين يُعدّ مستشار ترامب للسياسات، ستيفن ميلر، أبرز الداعمين للمضي قدمًا في هذا المسار داخل الإدارة الأمريكية.
وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.
الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
برلماني دنماركي يدعو سكان غرينلاند إلى التعبير عن رغبتهم في أن يكونوا جزءا من الدنمارك
أمس, 18:41 GMT
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.
وفي بيان مشترك، حذّر كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن من أي محاولة أميركية للسيطرة على الجزيرة، مؤكدين تمسكهما باحترام وحدة الأراضي التابعة لمملكة الدنمارك.
ويكرر ترامب أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.
في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارًا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.
يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
