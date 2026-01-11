https://sarabic.ae/20260111/برلماني-دنماركي-يدعو-سكان-غرينلاند-إلى-التعبير-عن-رغبتهم-في-أن-يكونوا-جزءا-من-الدنمارك-1109133969.html

برلماني دنماركي يدعو سكان غرينلاند إلى التعبير عن رغبتهم في أن يكونوا جزءا من الدنمارك

خاطب عضو البرلمان ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان الدنماركي، راسموس جارلوف، سكان غرينلاند، داعيا إياهم إلى إخبار العالم برغبتهم في البقاء جزءاً من الدنمارك... 11.01.2026

وأعرب جارلوف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، عن أسفه لكثرة الأسئلة التي تُطرح عليه في مقابلاته مع وسائل الإعلام الدولية حول ما إذا كان انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة أمراً إيجابياً. وعزا ذلك إلى استياء السياسيين الغرينلانديين من وضع الجزيرة كجزء من الدنمارك، الأمر الذي يُضفي شرعية على خطط الولايات المتحدة لضمها.وأضاف جارلوف: "إذا كنتم ترغبون في تجنب أن تصبحوا أمريكيين، فيجب أن يتوقف هذا، يجب أن تخبروا العالم أجمع أنكم تفضلون البقاء في الدنمارك على أن تغزوكم الولايات المتحدة، ويجب أن تنتقدوا الولايات المتحدة".وتابع جارلوف: "إذا حدث هذا، فستنتهي قدرتكم على اتخاذ القرارات على أرضكم، وسيموت أي حلم باستقلال غرينلاند... تبذل الدنمارك قصارى جهدها لمنع الاستيلاء الأمريكي، لكننا نحتاج أيضًا إلى مساعدتكم... يرجى إيصال هذه الرسالة إلى سياسييكم. لا يمكن المبالغة في خطورة الموقف".وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون في غرينلاند، في مارس/آذار2025، تجمع نحو 800 غرينلاندي، بينهم قادة سياسيون، في مسيرة حاشدة بالعاصمة غرينلاندية احتجاجا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسيادة على المنطقة ذات الحكم الذاتي. وتُظهر صور ومقاطع فيديو من موقع الحدث أن بعض اللافتات التي رفعها المتظاهرون كُتب عليها "اجعلوا أمريكا ترحل"، وهو تعديل على شعار حملة ترامب الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا". وشملت شعارات أخرى "لسنا للبيع"، و"لا تعني لا! كفوا عن تهديدنا!"، وغيرها.وأشارت إلى أن هذه المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي تسعى إلى الاستقلال منذ سنوات عديدة، مؤكدةً أنه لا غرابة في الرغبة في السيادة على الوطن.تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. ولا تزال جزءا من مملكة الدنمارك، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، مما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياستها الداخلية.

