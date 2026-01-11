https://sarabic.ae/20260111/برلماني-دنماركي-يدعو-سكان-غرينلاند-إلى-التعبير-عن-رغبتهم-في-أن-يكونوا-جزءا-من-الدنمارك-1109133969.html
برلماني دنماركي يدعو سكان غرينلاند إلى التعبير عن رغبتهم في أن يكونوا جزءا من الدنمارك
خاطب عضو البرلمان ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان الدنماركي، راسموس جارلوف، سكان غرينلاند، داعيا إياهم إلى إخبار العالم برغبتهم في البقاء جزءاً من الدنمارك...
وأعرب جارلوف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، عن أسفه لكثرة الأسئلة التي تُطرح عليه في مقابلاته مع وسائل الإعلام الدولية حول ما إذا كان انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة أمراً إيجابياً. وعزا ذلك إلى استياء السياسيين الغرينلانديين من وضع الجزيرة كجزء من الدنمارك، الأمر الذي يُضفي شرعية على خطط الولايات المتحدة لضمها.وأضاف جارلوف: "إذا كنتم ترغبون في تجنب أن تصبحوا أمريكيين، فيجب أن يتوقف هذا، يجب أن تخبروا العالم أجمع أنكم تفضلون البقاء في الدنمارك على أن تغزوكم الولايات المتحدة، ويجب أن تنتقدوا الولايات المتحدة".وتابع جارلوف: "إذا حدث هذا، فستنتهي قدرتكم على اتخاذ القرارات على أرضكم، وسيموت أي حلم باستقلال غرينلاند... تبذل الدنمارك قصارى جهدها لمنع الاستيلاء الأمريكي، لكننا نحتاج أيضًا إلى مساعدتكم... يرجى إيصال هذه الرسالة إلى سياسييكم. لا يمكن المبالغة في خطورة الموقف".وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون في غرينلاند، في مارس/آذار2025، تجمع نحو 800 غرينلاندي، بينهم قادة سياسيون، في مسيرة حاشدة بالعاصمة غرينلاندية احتجاجا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسيادة على المنطقة ذات الحكم الذاتي. وتُظهر صور ومقاطع فيديو من موقع الحدث أن بعض اللافتات التي رفعها المتظاهرون كُتب عليها "اجعلوا أمريكا ترحل"، وهو تعديل على شعار حملة ترامب الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا". وشملت شعارات أخرى "لسنا للبيع"، و"لا تعني لا! كفوا عن تهديدنا!"، وغيرها.وأشارت إلى أن هذه المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي تسعى إلى الاستقلال منذ سنوات عديدة، مؤكدةً أنه لا غرابة في الرغبة في السيادة على الوطن.تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. ولا تزال جزءا من مملكة الدنمارك، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، مما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياستها الداخلية.
وأعرب جارلوف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، عن أسفه لكثرة الأسئلة التي تُطرح عليه في مقابلاته مع وسائل الإعلام الدولية حول ما إذا كان انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة أمراً إيجابياً. وعزا ذلك إلى استياء السياسيين الغرينلانديين من وضع الجزيرة كجزء من الدنمارك، الأمر الذي يُضفي شرعية على خطط الولايات المتحدة لضمها.
وكتب جارلوف: "عزيزتي غرينلاند... إذا كانت الدنمارك قوة استعمارية شريرة، فإن ضم الولايات المتحدة لغرينلاند ليس هجوما عليها، بل تحريرا. يستطيع السياسيون الأمريكيون الدفاع عن هذه الفكرة لأنفسهم ولمؤيديهم، ولن يتمكن المجتمع الدولي من مواجهتها بالقوة التي كان سيتمكن منها لو ساعدتمونا في إدانة الأمريكيين بشكل قاطع بدلا من إدانة الدنمارك باستمرار.
وأضاف جارلوف: "إذا كنتم ترغبون في تجنب أن تصبحوا أمريكيين، فيجب أن يتوقف هذا، يجب أن تخبروا العالم أجمع أنكم تفضلون البقاء في الدنمارك على أن تغزوكم الولايات المتحدة، ويجب أن تنتقدوا الولايات المتحدة
".
وأشار النائب الدنماركي أيضا إلى أن الولايات المتحدة تُعد بالفعل خططا لغزو غرينلاند، وأن الأمريكيين بحاجة إلى إقليم يتمتع بالحكم الذاتي ليس لمنحه الاستقلال، بل لاتخاذ القرارات نيابة عن مواطنيه. ووفقا لجارلوف، فإن "اتهامات وهجمات" سكان غرينلاند ضد الدنمارك تُعدّ "ذريعة" قد تُبرر هجوما أمريكيا على الجزيرة، وقد يحدث التدخل نفسه "بسرعة كبيرة".
وتابع جارلوف: "إذا حدث هذا، فستنتهي قدرتكم على اتخاذ القرارات على أرضكم، وسيموت أي حلم باستقلال غرينلاند... تبذل الدنمارك قصارى جهدها لمنع الاستيلاء الأمريكي، لكننا نحتاج أيضًا إلى مساعدتكم... يرجى إيصال هذه الرسالة إلى سياسييكم. لا يمكن المبالغة في خطورة الموقف".
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون في غرينلاند، في مارس/آذار2025، تجمع نحو 800 غرينلاندي، بينهم قادة سياسيون، في مسيرة حاشدة بالعاصمة غرينلاندية احتجاجا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسيادة على المنطقة ذات الحكم الذاتي. وتُظهر صور ومقاطع فيديو من موقع الحدث أن بعض اللافتات التي رفعها المتظاهرون كُتب عليها "اجعلوا أمريكا ترحل"
، وهو تعديل على شعار حملة ترامب الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا". وشملت شعارات أخرى "لسنا للبيع"، و"لا تعني لا! كفوا عن تهديدنا!"، وغيرها.
صرحت عمدة نوك، عاصمة غرينلاند، أواراك أولسن، يوم الخميس الماضي، بأن سكان غرينلاند لا يُعاملون كمواطنين، بل كسلع تُباع وتُشترى، مضيفةً أن سكان الجزيرة يرغبون في التخلص من هذا الشعور.
وأشارت إلى أن هذه المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي تسعى إلى الاستقلال منذ سنوات عديدة، مؤكدةً أنه لا غرابة في الرغبة في السيادة على الوطن.
وصرّح ترامب مرارا وتكرارا بضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن العالم الحر. وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إيغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدا. وفي الوقت نفسه، رفض الرئيس الأمريكي الالتزام بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.
تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. ولا تزال جزءا من مملكة الدنمارك، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، مما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياستها الداخلية.