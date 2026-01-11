https://sarabic.ae/20260111/الدنمارك-تلجأ-لخطوة-أميرية-لتعزيز-أحقيتها--بغرينلاند-1109111609.html

الدنمارك تلجأ لخطوة "أميرية" لتعزيز أحقيتها بغرينلاند

الدنمارك تلجأ لخطوة "أميرية" لتعزيز أحقيتها بغرينلاند

سبوتنيك عربي

نادت أصوات في الدنمارك، بنقل بلاط ولي العهد الدنماركي، الأمير كريستيان، إلى مدينة "نوك" (عاصمة غرينلاند)، وأن ذلك قد يعزز مطالبة كوبنهاغن بالجزيرة ويقوي... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T04:24+0000

2026-01-11T04:24+0000

2026-01-11T05:34+0000

أخبار الدنمارك

غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104323/68/1043236803_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a179380dcd57bb4bb26dced997872ba.jpg

واعتبر نيلز يسبرسن، رئيس تحرير صحيفة "نيتافيسن بيو" والشخصية العامة، في مقابلة مع صحيفة "بي تي" الدنماركية، في معرض رده على سؤال حول مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند، أن "الرواية الأمريكية حول ضعف العلاقات المزعومة بين الجزيرة والدنمارك يجب دحضها بنقل بلاط ولي العهد".ووفقًا للخبير، فإن نقل بلاط ولي العهد الدنماركي قد يؤدي إلى تعزيز مكانة غرينلاند وتعميق اندماجها في البيئة الثقافية الدنماركية.وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع مع المسؤولين الدنماركيين الأسبوع المقبل لبحث تطورات الملف، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري.ويكرر ترامب منذ سنوات أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"

https://sarabic.ae/20260109/خبير-التوتر-الكبير-بين-أوروبا-وواشنطن-بشأن-غرينلاند-يحدد-مصير-الناتو-1109047773.html

https://sarabic.ae/20260109/ترامب-لن-نسمح-بأن-تصبح-روسيا-أو-الصين-جارتين-لأمريكا-في-غرينلاند-1109075748.html

أخبار الدنمارك

غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الدنمارك, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية