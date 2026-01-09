https://sarabic.ae/20260109/ترامب-يأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-غرينلاند-بالطريقة-الأسهل-1109075596.html
ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يفكر في شراء إقليم غرينلاند في هذه المرحلة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية "بالطريقة... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف ترامب: "لا أتحدث عن المال مقابل غرينلاند الآن، قد أتحدث عن ذلك لاحقا، ولكن في الوقت الراهن، علينا أن نتخذ إجراءا ما بشأن غرينلاند، سواء أعجبهم ذلك أم لا".وتابع الرئيس الأمريكي: "أرغب في إبرام صفقة، كما تعلمون، بالطريقة الأسهل".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني، تيري مارياني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الاتحاد الأوروبي، في أفضل الأحوال، سيحوّل استيلاء أمريكا المُفترض على غرينلاند إلى صفقة، وسيتفاوض على الشروط والسعر والتعويض".وخلال هذا الأسبوع، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه على ضم إقليم غرينلاند، الذي يعتبره "ضروريا للأمن القومي الأمريكي"، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية "إذا اقتضت الحاجة"، وفق تعبيره.ورد رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إغيدي، بأن "الجزيرة ليست للبيع ولن تكون أبدا". ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي تقديم أي وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009، على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.
