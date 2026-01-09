ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"
ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يفكر في شراء إقليم غرينلاند في هذه المرحلة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية "بالطريقة... 09.01.2026
ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"

21:44 GMT 09.01.2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يفكر في شراء إقليم غرينلاند في هذه المرحلة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية "بالطريقة الأسهل".
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف ترامب: "لا أتحدث عن المال مقابل غرينلاند الآن، قد أتحدث عن ذلك لاحقا، ولكن في الوقت الراهن، علينا أن نتخذ إجراءا ما بشأن غرينلاند، سواء أعجبهم ذلك أم لا".
وتابع الرئيس الأمريكي: "أرغب في إبرام صفقة، كما تعلمون، بالطريقة الأسهل".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني، تيري مارياني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الاتحاد الأوروبي، في أفضل الأحوال، سيحوّل استيلاء أمريكا المُفترض على غرينلاند إلى صفقة، وسيتفاوض على الشروط والسعر والتعويض".
رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، في الوسط، تلتقط صورة جماعية مع آخرين في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند
6 يناير, 09:22 GMT
وخلال هذا الأسبوع، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه على ضم إقليم غرينلاند، الذي يعتبره "ضروريا للأمن القومي الأمريكي"، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية "إذا اقتضت الحاجة"، وفق تعبيره.
ورد رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إغيدي، بأن "الجزيرة ليست للبيع ولن تكون أبدا". ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي تقديم أي وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009، على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.
© 2026 Sputnik
