كالاس: دول الاتحاد الأوروبي تناقش ردود الفعل المحتملة في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند
08.01.2026
وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة: "التصريحات التي نسمعها بشأن غرينلاند، مثيرة للقلق البالغ، وقد ناقشنا هذا الأمر فيما بيننا نحن الأوروبيين، إذا كان هذا تهديدًا حقيقيًا، فماذا سيكون ردنا؟ لطالما كانت الدنمارك حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة، وكل هذه التصريحات لا تُسهم في الاستقرار العالمي".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثا خاصا له إلى غرينلاند. وأكد لاندري لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة. ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، وأنه سيستدعي السفيرالأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، نشرت كاتي ميلر، زوجة نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، صورةً على منصة "إكس"، تُظهر خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا"، على خلفية العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا. وردًا على ذلك، أكد السفير الدنماركي لدى واشنطن، يسبر مولر سورنسن، أن "الدنمارك والولايات المتحدة حليفتان وثيقتان". وفي تعليق له على الصورة في اليوم ذاته، شدد نيلسن على أنها "تُعبّر عن عدم احترام"، موضحًا أنه "لا داعي للذعر".وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، ما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياساتها الداخلية.
كالاس: دول الاتحاد الأوروبي تناقش ردود الفعل المحتملة في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند
صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، بأن دول الاتحاد الأوروبي، ناقشت ردود الفعل المحتملة في حال تحوّلت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع، مشيرة إلى أن تصريحات واشنطن بشأن غرينلاند "مثيرة للقلق".
وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة: "التصريحات التي نسمعها بشأن غرينلاند، مثيرة للقلق البالغ، وقد ناقشنا هذا الأمر فيما بيننا نحن الأوروبيين، إذا كان هذا تهديدًا حقيقيًا، فماذا سيكون ردنا؟ لطالما كانت الدنمارك حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة، وكل هذه التصريحات لا تُسهم في الاستقرار العالمي".
وتابعت: "القانون الدولي واضح، وهو الحماية الوحيدة للدول الصغيرة".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثا خاصا له إلى غرينلاند. وأكد لاندري لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة. ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، وأنه سيستدعي السفيرالأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.
وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن، ووينس- فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان احترام سلامة أراضيهما المشتركة.
وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، نشرت كاتي ميلر، زوجة نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، صورةً على منصة "إكس"، تُظهر خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا"، على خلفية العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا. وردًا على ذلك، أكد السفير الدنماركي لدى واشنطن، يسبر مولر سورنسن، أن "الدنمارك والولايات المتحدة حليفتان وثيقتان". وفي تعليق له على الصورة في اليوم ذاته، شدد نيلسن على أنها "تُعبّر عن عدم احترام"، موضحًا أنه "لا داعي للذعر".
كما صرّح ترامب، مرات عدة، بضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر". وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي إيغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدا. وفي الوقت ذاته، رفض الرئيس الأمريكي التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، ما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياساتها الداخلية.