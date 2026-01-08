https://sarabic.ae/20260108/كالاس-دول-الاتحاد-الأوروبي-تناقش-ردود-الفعل-المحتملة-في-حال-سيطرة-أمريكا-على-غرينلاند-1109029271.html

كالاس: دول الاتحاد الأوروبي تناقش ردود الفعل المحتملة في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند

كالاس: دول الاتحاد الأوروبي تناقش ردود الفعل المحتملة في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند

سبوتنيك عربي

صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، بأن دول الاتحاد الأوروبي، ناقشت ردود الفعل المحتملة في حال تحوّلت التهديدات... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T14:33+0000

2026-01-08T14:33+0000

2026-01-08T14:33+0000

العالم

أخبار العالم الآن

غرينلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg

وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة: "التصريحات التي نسمعها بشأن غرينلاند، مثيرة للقلق البالغ، وقد ناقشنا هذا الأمر فيما بيننا نحن الأوروبيين، إذا كان هذا تهديدًا حقيقيًا، فماذا سيكون ردنا؟ لطالما كانت الدنمارك حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة، وكل هذه التصريحات لا تُسهم في الاستقرار العالمي".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثا خاصا له إلى غرينلاند. وأكد لاندري لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة. ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، وأنه سيستدعي السفيرالأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، نشرت كاتي ميلر، زوجة نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، صورةً على منصة "إكس"، تُظهر خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا"، على خلفية العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا. وردًا على ذلك، أكد السفير الدنماركي لدى واشنطن، يسبر مولر سورنسن، أن "الدنمارك والولايات المتحدة حليفتان وثيقتان". وفي تعليق له على الصورة في اليوم ذاته، شدد نيلسن على أنها "تُعبّر عن عدم احترام"، موضحًا أنه "لا داعي للذعر".وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، ما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياساتها الداخلية.

https://sarabic.ae/20260108/تصويت-هل-تعتقد-أن-الولايات-المتحدة-يمكن-أن-تحصل-على-غرينلاند-1109020269.html

https://sarabic.ae/20260108/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لمواجهة-مباشرة-مع-ترامب-بسبب-غرينلاند-1109009462.html

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, غرينلاند