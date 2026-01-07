عربي
روبيو: ترامب يحتفظ بخيار القوة العسكرية تجاه غرينلاند
روبيو: ترامب يحتفظ بخيار القوة العسكرية تجاه غرينلاند
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يحتفظ بالحق في استخدام القوة العسكرية، بما في ذلك بما يتعلق بجزيرة... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T18:26+0000
2026-01-07T18:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الدانمارك
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وقال روبيو للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية اللجوء لعمل عسكري ضد غرينلاند: "الرئيس يحتفظ دائمًا بحق الاختيار.. أنا أتحدث على نطاق عالمي، إذا حدد الرئيس وجود تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة، فإن خيار القضاء على هذا التهديد بالوسائل العسكرية يبقى قائمًا لدى أي رئيس".وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يحتفظ بجميع الخيارات المطروحة بشأن غرينلاند، لكنه يعطي الأولوية للدبلوماسية".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن ترامب، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثا خاصا له إلى غرينلاند. وأكد لاندري لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة. ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، وأنه سيستدعي السفيرالأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن، ووينس- فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان احترام سلامة أراضيهما المشتركة.كما صرّح ترامب، مرات عدة، بضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر". وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي إيغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدا. وفي الوقت ذاته، رفض الرئيس الأمريكي الالتزام بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، ما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياساتها الداخلية.روته: غرينلاند منفتحة على نشر قوات أمريكية إضافيةرئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند7 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا بشأن تهديدات الولايات المتحدة لغرينلاند
روبيو: ترامب يحتفظ بخيار القوة العسكرية تجاه غرينلاند

18:26 GMT 07.01.2026
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يحتفظ بالحق في استخدام القوة العسكرية، بما في ذلك بما يتعلق بجزيرة غرينلاند، في حال وجود أي تهديد يمسّ الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية"، وفق تعبيره.
وقال روبيو للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية اللجوء لعمل عسكري ضد غرينلاند: "الرئيس يحتفظ دائمًا بحق الاختيار.. أنا أتحدث على نطاق عالمي، إذا حدد الرئيس وجود تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة، فإن خيار القضاء على هذا التهديد بالوسائل العسكرية يبقى قائمًا لدى أي رئيس".
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يحتفظ بجميع الخيارات المطروحة بشأن غرينلاند، لكنه يعطي الأولوية للدبلوماسية".

وقالت ليفيت، خلال إيجاز صحفي في البيت الأبيض: "جميع الخيارات دائمًا مطروحة للرئيس ترامب، بينما يدرس ما هو في مصلحة الولايات المتحدة… ولكن يمكنني القول إن الخيار الأول للرئيس كان دائمًا هو الدبلوماسية"، كذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "واشنطن بحاجة إلى ضم غرينلاند المحتمل إلى الولايات المتحدة لاحتواء روسيا والصين في القطب الشمالي"، على حد زعمها.

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
البيت الأبيض: ترامب يدرس "مجموعة من الخيارات" للاستحواذ على غرينلاند بما فيها الخيار العسكري
06:42 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن ترامب، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثا خاصا له إلى غرينلاند. وأكد لاندري لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة. ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، وأنه سيستدعي السفيرالأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.
وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن، ووينس- فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، نشرت كاتي ميلر، زوجة نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، صورةً على منصة "إكس"، تُظهر خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا"، على خلفية العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا. وردًا على ذلك، أكد السفير الدنماركي لدى واشنطن، يسبر مولر سورنسن، أن "الدنمارك والولايات المتحدة حليفتان وثيقتان". وفي تعليق له على الصورة في اليوم ذاته، شدد نيلسن على أنها "تُعبّر عن عدم احترام"، موضحًا أنه "لا داعي للذعر".

كما صرّح ترامب، مرات عدة، بضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر". وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي إيغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدا. وفي الوقت ذاته، رفض الرئيس الأمريكي الالتزام بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، ما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياساتها الداخلية.
روته: غرينلاند منفتحة على نشر قوات أمريكية إضافية
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند
7 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا بشأن تهديدات الولايات المتحدة لغرينلاند
