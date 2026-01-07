https://sarabic.ae/20260107/روبيو-ترامب-يحتفظ-بخيار-القوة-العسكرية-تجاه-غرينلاند-1108998352.html

روبيو: ترامب يحتفظ بخيار القوة العسكرية تجاه غرينلاند

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يحتفظ بالحق في استخدام القوة العسكرية، بما في ذلك بما يتعلق بجزيرة... 07.01.2026

وقال روبيو للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية اللجوء لعمل عسكري ضد غرينلاند: "الرئيس يحتفظ دائمًا بحق الاختيار.. أنا أتحدث على نطاق عالمي، إذا حدد الرئيس وجود تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة، فإن خيار القضاء على هذا التهديد بالوسائل العسكرية يبقى قائمًا لدى أي رئيس".وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يحتفظ بجميع الخيارات المطروحة بشأن غرينلاند، لكنه يعطي الأولوية للدبلوماسية".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن ترامب، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثا خاصا له إلى غرينلاند. وأكد لاندري لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة. ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، وأنه سيستدعي السفيرالأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن، ووينس- فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان احترام سلامة أراضيهما المشتركة.كما صرّح ترامب، مرات عدة، بضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر". وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي إيغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدا. وفي الوقت ذاته، رفض الرئيس الأمريكي الالتزام بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، ما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياساتها الداخلية.روته: غرينلاند منفتحة على نشر قوات أمريكية إضافيةرئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند7 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا بشأن تهديدات الولايات المتحدة لغرينلاند

