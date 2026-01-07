عربي
روته: غرينلاند منفتحة على نشر قوات أمريكية إضافية
وسط تهديدات أمريكية بالاستيلاء على غرينلاند، صرح الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن غرينلاند "منفتحة تماماً" على نشر قوات أمريكية إضافية. 07.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال روته: "أنا على يقين تام بأننا جميعاً متفقون فيما يتعلق بحلف الناتو وتقييم الوضع في الشمال. للولايات المتحدة دور مشروع في هذا الشأن. ومرة أخرى، فيما يخص غرينلاند تحديدا، أعلم أن النقاش مفتوح تماماً حول نشر قوات أمريكية إضافية هناك. لا توجد أي مشكلة في ذلك، والاتفاقيات ذات الصلة قائمة"، جاء ذلك رداً على سؤال حول إمكانية إقناع الولايات المتحدة باختيار التعاون بشأن غرينلاند بدلاً من ضمها، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن".وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يبحثون مجموعة واسعة من الخيارات لتحقيق هدف الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، مشيرة إلى أن استخدام القوة العسكرية الأمريكية يظل "خياراً متاحاً دائماً" لدى القائد الأعلى للقوات المسلحة.صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بضرورة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر".كانت غرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. ولا تزال جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، مما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياستها الداخلية.
وسط تهديدات أمريكية بالاستيلاء على غرينلاند، صرح الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن غرينلاند "منفتحة تماماً" على نشر قوات أمريكية إضافية.
وقال روته: "أنا على يقين تام بأننا جميعاً متفقون فيما يتعلق بحلف الناتو وتقييم الوضع في الشمال. للولايات المتحدة دور مشروع في هذا الشأن. ومرة أخرى، فيما يخص غرينلاند تحديدا، أعلم أن النقاش مفتوح تماماً حول نشر قوات أمريكية إضافية هناك. لا توجد أي مشكلة في ذلك، والاتفاقيات ذات الصلة قائمة"، جاء ذلك رداً على سؤال حول إمكانية إقناع الولايات المتحدة باختيار التعاون بشأن غرينلاند بدلاً من ضمها، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن".
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يبحثون مجموعة واسعة من الخيارات لتحقيق هدف الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، مشيرة إلى أن استخدام القوة العسكرية الأمريكية يظل "خياراً متاحاً دائماً" لدى القائد الأعلى للقوات المسلحة.
البيت الأبيض: ترامب يدرس "مجموعة من الخيارات" للاستحواذ على غرينلاند بما فيها الخيار العسكري
06:42 GMT
صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بضرورة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر".

ورد رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إيغيدي، أن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا. وفي الوقت ذاته، رفض الزعيم الأمريكي التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على الجزيرة.

كانت غرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. ولا تزال جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، مما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياستها الداخلية.
