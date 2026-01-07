https://sarabic.ae/20260107/روته-غرينلاند-منفتحة-على-نشر-قوات-أمريكية-إضافية-1108988192.html

روته: غرينلاند منفتحة على نشر قوات أمريكية إضافية

روته: غرينلاند منفتحة على نشر قوات أمريكية إضافية

سبوتنيك عربي

وسط تهديدات أمريكية بالاستيلاء على غرينلاند، صرح الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن غرينلاند "منفتحة تماماً" على نشر قوات أمريكية إضافية. 07.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-07T12:10+0000

2026-01-07T12:10+0000

2026-01-07T12:10+0000

غرينلاند

أخبار كندا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103812740_0:0:3381:1902_1920x0_80_0_0_b193b950f912836ddcf5942219320467.jpg

وقال روته: "أنا على يقين تام بأننا جميعاً متفقون فيما يتعلق بحلف الناتو وتقييم الوضع في الشمال. للولايات المتحدة دور مشروع في هذا الشأن. ومرة أخرى، فيما يخص غرينلاند تحديدا، أعلم أن النقاش مفتوح تماماً حول نشر قوات أمريكية إضافية هناك. لا توجد أي مشكلة في ذلك، والاتفاقيات ذات الصلة قائمة"، جاء ذلك رداً على سؤال حول إمكانية إقناع الولايات المتحدة باختيار التعاون بشأن غرينلاند بدلاً من ضمها، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن".وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يبحثون مجموعة واسعة من الخيارات لتحقيق هدف الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، مشيرة إلى أن استخدام القوة العسكرية الأمريكية يظل "خياراً متاحاً دائماً" لدى القائد الأعلى للقوات المسلحة.صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بضرورة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر".كانت غرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. ولا تزال جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، مما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياستها الداخلية.

https://sarabic.ae/20260107/البيت-الأبيض-ترامب-يدرس-مجموعة-من-الخيارات-للاستحواذ-على-غرينلاند-بما-فيها-الخيار-العسكري-1108979392.html

غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غرينلاند, أخبار كندا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية