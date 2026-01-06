https://sarabic.ae/20260106/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تحذر-من-نهاية-الناتو-في-حال-سيطرة-أمريكا-على-غرينلاند-1108953790.html

رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند

رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند

سبوتنيك عربي

أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن سيطرة أمريكا على جزيرة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي، ستؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي "الناتو". 06.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-06T09:22+0000

2026-01-06T09:22+0000

2026-01-06T09:22+0000

أخبار الدنمارك

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094838679_122:0:3056:1651_1920x0_80_0_0_3fb6aaaf2ee44847b6c4d3eec21fe958.jpg

وقالت في مقابلة مع قناة "TV2" الدنماركية: "أعتقد أنه ينبغي أخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على محمل الجد عندما يقول إنه يريد غرينلاند".وفي يوم الأحد الماضي، جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقفه بضرورة إخضاع جزيرة غرينلاند لسيطرة الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال توغل أمريكي ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.وقال ترامب للصحفيين، يوم الأحد: "نحن بحاجة إلى غرينلاند"، مؤكدا أن ذلك ضروري لـ"الأمن القومي" لواشنطن.وكان ترامب عرض سابقا شراء الجزيرة، دون أن يستبعد استخدام القوة العسكرية لضمها.وتمتلك غرينلاند كميات كبيرة من النفط والمعادن الحيوية وموارد أخرى، كما يُتوقع أن تكتسب أهمية اقتصادية في العقود القادمة، مع فتح طرق ملاحية جديدة في القطب الشمالي نتيجة ذوبان الجليد القطبي.وتستضيف غرينلاند بالفعل قاعدة عسكرية أمريكية، وقد أبدت كوبنهاغن استعدادها للسماح بنشر قوات أمريكية إضافية.وأمس الاثنين، وصف ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب، غرينلاند بأنها "مستعمرة دنماركية"، مضيفا: "لن يخوض أحد حربا عسكرية ضد أمريكا من أجل مستقبل غرينلاند".

https://sarabic.ae/20260106/دميترييف-بشأن-غرينلاند-سيواصل-الاتحاد-الأوروبي-القيام-بما-يجيده-التابعون-1108952790.html

أخبار الدنمارك

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار