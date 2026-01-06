https://sarabic.ae/20260106/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تحذر-من-نهاية-الناتو-في-حال-سيطرة-أمريكا-على-غرينلاند-1108953790.html
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند
وقالت في مقابلة مع قناة "TV2" الدنماركية: "أعتقد أنه ينبغي أخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على محمل الجد عندما يقول إنه يريد غرينلاند".وفي يوم الأحد الماضي، جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقفه بضرورة إخضاع جزيرة غرينلاند لسيطرة الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال توغل أمريكي ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.وقال ترامب للصحفيين، يوم الأحد: "نحن بحاجة إلى غرينلاند"، مؤكدا أن ذلك ضروري لـ"الأمن القومي" لواشنطن.وكان ترامب عرض سابقا شراء الجزيرة، دون أن يستبعد استخدام القوة العسكرية لضمها.وتمتلك غرينلاند كميات كبيرة من النفط والمعادن الحيوية وموارد أخرى، كما يُتوقع أن تكتسب أهمية اقتصادية في العقود القادمة، مع فتح طرق ملاحية جديدة في القطب الشمالي نتيجة ذوبان الجليد القطبي.وتستضيف غرينلاند بالفعل قاعدة عسكرية أمريكية، وقد أبدت كوبنهاغن استعدادها للسماح بنشر قوات أمريكية إضافية.وأمس الاثنين، وصف ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب، غرينلاند بأنها "مستعمرة دنماركية"، مضيفا: "لن يخوض أحد حربا عسكرية ضد أمريكا من أجل مستقبل غرينلاند".
أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن سيطرة أمريكا على جزيرة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي، ستؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت في مقابلة مع قناة "TV2" الدنماركية: "أعتقد أنه ينبغي أخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على محمل الجد عندما يقول إنه يريد غرينلاند".
وأردفت: "لكنني سأوضح أيضا أنه إذا اختارت أمريكا مهاجمة دولة أخرى من دول "الناتو" عسكريا، فإن كل شيء سيتوقف، بما في ذلك حلف "الناتو"، وبالتالي الأمن الذي تم إرساؤه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وفي يوم الأحد الماضي، جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقفه بضرورة إخضاع جزيرة غرينلاند لسيطرة الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال توغل أمريكي ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.
وقال ترامب للصحفيين، يوم الأحد: "نحن بحاجة إلى غرينلاند"، مؤكدا أن ذلك ضروري لـ"الأمن القومي" لواشنطن.
وكان ترامب عرض سابقا شراء الجزيرة، دون أن يستبعد استخدام القوة العسكرية لضمها.
وتمتلك غرينلاند كميات كبيرة من النفط والمعادن الحيوية وموارد أخرى، كما يُتوقع أن تكتسب أهمية اقتصادية في العقود القادمة، مع فتح طرق ملاحية جديدة في القطب الشمالي نتيجة ذوبان الجليد القطبي.
وتستضيف غرينلاند بالفعل قاعدة عسكرية أمريكية، وقد أبدت كوبنهاغن استعدادها للسماح بنشر قوات أمريكية إضافية.
وأمس الاثنين، وصف ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب، غرينلاند بأنها "مستعمرة دنماركية"، مضيفا: "لن يخوض أحد حربا عسكرية ضد أمريكا من أجل مستقبل غرينلاند".