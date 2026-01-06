عربي
https://sarabic.ae/20260106/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تحذر-من-نهاية-الناتو-في-حال-سيطرة-أمريكا-على-غرينلاند-1108953790.html
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند
سبوتنيك عربي
أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن سيطرة أمريكا على جزيرة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي، ستؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي "الناتو". 06.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-06T09:22+0000
2026-01-06T09:22+0000
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094838679_122:0:3056:1651_1920x0_80_0_0_3fb6aaaf2ee44847b6c4d3eec21fe958.jpg
أعتقد أنه ينبغي أخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على محمل الجد عندما يقول إنه يريد غرينلاند".وفي يوم الأحد الماضي، جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقفه بضرورة إخضاع جزيرة غرينلاند لسيطرة الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال توغل أمريكي ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.وقال ترامب للصحفيين، يوم الأحد: "نحن بحاجة إلى غرينلاند"، مؤكدا أن ذلك ضروري لـ"الأمن القومي" لواشنطن.وكان ترامب عرض سابقا شراء الجزيرة، دون أن يستبعد استخدام القوة العسكرية لضمها.وتمتلك غرينلاند كميات كبيرة من النفط والمعادن الحيوية وموارد أخرى، كما يُتوقع أن تكتسب أهمية اقتصادية في العقود القادمة، مع فتح طرق ملاحية جديدة في القطب الشمالي نتيجة ذوبان الجليد القطبي.وتستضيف غرينلاند بالفعل قاعدة عسكرية أمريكية، وقد أبدت كوبنهاغن استعدادها للسماح بنشر قوات أمريكية إضافية.وأمس الاثنين، وصف ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب، غرينلاند بأنها "مستعمرة دنماركية"، مضيفا: "لن يخوض أحد حربا عسكرية ضد أمريكا من أجل مستقبل غرينلاند".
https://sarabic.ae/20260106/دميترييف-بشأن-غرينلاند-سيواصل-الاتحاد-الأوروبي-القيام-بما-يجيده-التابعون-1108952790.html
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094838679_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_9f074ac3436303051bd9adcb3edaf5a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من "نهاية الناتو" في حال سيطرة أمريكا على غرينلاند

09:22 GMT 06.01.2026
© AP Photo / Peter Dejongرئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، في الوسط، تلتقط صورة جماعية مع آخرين في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024.
رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، في الوسط، تلتقط صورة جماعية مع آخرين في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن سيطرة أمريكا على جزيرة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي، ستؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت في مقابلة مع قناة "TV2" الدنماركية: "أعتقد أنه ينبغي أخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على محمل الجد عندما يقول إنه يريد غرينلاند".
وأردفت: "لكنني سأوضح أيضا أنه إذا اختارت أمريكا مهاجمة دولة أخرى من دول "الناتو" عسكريا، فإن كل شيء سيتوقف، بما في ذلك حلف "الناتو"، وبالتالي الأمن الذي تم إرساؤه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وفي يوم الأحد الماضي، جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقفه بضرورة إخضاع جزيرة غرينلاند لسيطرة الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال توغل أمريكي ونقله إلى نيويورك لمحاكمته.
كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
دميترييف بشأن غرينلاند: سيواصل الاتحاد الأوروبي القيام بما يجيده التابعون
09:10 GMT
وقال ترامب للصحفيين، يوم الأحد: "نحن بحاجة إلى غرينلاند"، مؤكدا أن ذلك ضروري لـ"الأمن القومي" لواشنطن.
وكان ترامب عرض سابقا شراء الجزيرة، دون أن يستبعد استخدام القوة العسكرية لضمها.
وتمتلك غرينلاند كميات كبيرة من النفط والمعادن الحيوية وموارد أخرى، كما يُتوقع أن تكتسب أهمية اقتصادية في العقود القادمة، مع فتح طرق ملاحية جديدة في القطب الشمالي نتيجة ذوبان الجليد القطبي.
وتستضيف غرينلاند بالفعل قاعدة عسكرية أمريكية، وقد أبدت كوبنهاغن استعدادها للسماح بنشر قوات أمريكية إضافية.
وأمس الاثنين، وصف ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب، غرينلاند بأنها "مستعمرة دنماركية"، مضيفا: "لن يخوض أحد حربا عسكرية ضد أمريكا من أجل مستقبل غرينلاند".
