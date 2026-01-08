عربي
إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لمواجهة مباشرة مع ترامب بسبب غرينلاند
إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لمواجهة مباشرة مع ترامب بسبب غرينلاند
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن تم حث مؤسسات الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل مطالبه بضم غرينلاند.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن دبلوماسي أوروبي لم تُكشف هويته، قوله: "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة مباشرة مع ترامب... إنه متعطش للصدام، ويجب أن نكون في حالة استعداد كامل".
وأضافت الصحيفة أن الحكومات الأوروبية كانت في السابق "لا تدرك خطورة تهديدات" ترامب بالسيطرة على غرينلاند، لكنها باتت تدرك ذلك الآن.
Danish soldiers during a military exercise - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الدفاع الدنماركية تؤكد إطلاق النار الفوري ضد أي "غزو أمريكي لغرينلاند"
01:18 GMT
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن المسؤولين الأوروبيين لم يعودوا يتجاهلون الخطاب التصعيدي للرئيس الأمريكي، ويبحثون بشكل عاجل عن خطة لوقفه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن ترامب، تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثا خاصا له إلى غرينلاند. وأكد لاندري لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة. ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، وأنه سيستدعي السفيرالأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.
وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن، ووينس- فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان احترام سلامة أراضيهما المشتركة.
وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، نشرت كاتي ميلر، زوجة نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، صورةً على منصة "إكس"، تُظهر خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا"، على خلفية العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا. وردًا على ذلك، أكد السفير الدنماركي لدى واشنطن، يسبر مولر سورنسن، أن "الدنمارك والولايات المتحدة حليفتان وثيقتان". وفي تعليق له على الصورة في اليوم ذاته، شدد نيلسن على أنها "تُعبّر عن عدم احترام"، موضحًا أنه "لا داعي للذعر".
كما صرّح ترامب، مرات عدة، بضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر". وردّ رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي إيغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدا. وفي الوقت ذاته، رفض الرئيس الأمريكي التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وما تزال جزءا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي، ما سمح لها بحكم نفسها وتحديد سياساتها الداخلية.
