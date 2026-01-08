الدفاع الدنماركية تؤكد إطلاق النار الفوري ضد أي "غزو أمريكي لغرينلاند"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الدفاع الدنماركية تؤكد إطلاق النار الفوري ضد أي "غزو أمريكي لغرينلاند"
وأكدت وزارة الدفاع الدنماركية وجود قاعدة تعود إلى عام 1952 تنص على وجوب قيام الجنود بـ"الهجوم المضاد الفوري" على القوات الغازية دون انتظار الأوامر.وعند سؤال وزارة الدفاع الدنماركية عن ذلك، قالت للصحيفة: "الأمر المتعلق بالتدابير الاحترازية للدفاع العسكري في حال تعرض البلاد لهجوم وأثناء الحرب، ما زال ساري المفعول".ويجري الحلفاء الأوروبيون محادثات عاجلة حول كيفية الرد على احتمال هجوم أمريكي على غرينلاند، وهو ما يرى الخبراء أنه من المرجح أن يمثل نهاية تحالف الناتو.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو حول النقاشات حول كيفية رد أوروبا على ضم أمريكي للجزيرة القطبية: "نريد التحرك، لكننا نريد أن نفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين".ورد رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون أبدا. ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي تقديم أي وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009 على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.
01:18 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 05:01 GMT 08.01.2026)
أفادت صحيفة "التليغراف" البريطانية، اليوم الخميس، بأن الجنود الدنماركيين سيُطلب منهم إطلاق النار أولا وطرح الأسئلة لاحقا إذا غزت الولايات المتحدة غرينلاند، وفقا لقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الدنماركي.
وأكدت وزارة الدفاع الدنماركية وجود قاعدة تعود إلى عام 1952 تنص على وجوب قيام الجنود بـ"الهجوم المضاد الفوري" على القوات الغازية دون انتظار الأوامر.
وأوضحت الوزارة، في ردها على استفسارات صحيفة "بيرلينسكي" الدنماركية ذات التوجه الوسطي-اليميني، أن هذه القاعدة "ما زالت سارية المفعول".
وبحسب الصحيفة، تنص قاعدة عام 1952 على أنه في حال وقوع غزو، "يجب على القوات المعتدى عليها أن تدخل القتال على الفور دون انتظار أو طلب الأوامر، حتى إذا لم يكن القادة المعنيون على علم بإعلان الحرب أو حالة الحرب".
وعند سؤال وزارة الدفاع الدنماركية عن ذلك، قالت للصحيفة: "الأمر المتعلق بالتدابير الاحترازية للدفاع العسكري في حال تعرض البلاد لهجوم وأثناء الحرب، ما زال ساري المفعول".

وأثارت تصريحات ترامب صدمة في الدنمارك، التي تدير غرينلاند كإقليم خارجي وتؤكد أن الجزيرة "ليست للبيع"، وكذلك لدى حكومة غرينلاند وحلف الناتو ككل.

ويجري الحلفاء الأوروبيون محادثات عاجلة حول كيفية الرد على احتمال هجوم أمريكي على غرينلاند، وهو ما يرى الخبراء أنه من المرجح أن يمثل نهاية تحالف الناتو.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو حول النقاشات حول كيفية رد أوروبا على ضم أمريكي للجزيرة القطبية: "نريد التحرك، لكننا نريد أن نفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين".
وخلال هذا الأسبوع، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على ضم إقليم غرينلاند التابع للناتو، الذي يعتبره ضروريا للأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك باستخدام القوة العسكرية إذا اقتضت الحاجة.
ورد رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون أبدا. ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي تقديم أي وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009 على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.
