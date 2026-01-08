https://sarabic.ae/20260108/الدفاع-الدنمارك-تؤكد-إطلاق-النار-الفوري-ضد-أي-غزو-أمريكي-لغرينلاند-1109005904.html

الدفاع الدنماركية تؤكد إطلاق النار الفوري ضد أي "غزو أمريكي لغرينلاند"

أفادت صحيفة "التليغراف" البريطانية، اليوم الخميس، بأن الجنود الدنماركيين سيُطلب منهم إطلاق النار أولا وطرح الأسئلة لاحقا إذا غزت الولايات المتحدة غرينلاند،... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت وزارة الدفاع الدنماركية وجود قاعدة تعود إلى عام 1952 تنص على وجوب قيام الجنود بـ"الهجوم المضاد الفوري" على القوات الغازية دون انتظار الأوامر.وعند سؤال وزارة الدفاع الدنماركية عن ذلك، قالت للصحيفة: "الأمر المتعلق بالتدابير الاحترازية للدفاع العسكري في حال تعرض البلاد لهجوم وأثناء الحرب، ما زال ساري المفعول".ويجري الحلفاء الأوروبيون محادثات عاجلة حول كيفية الرد على احتمال هجوم أمريكي على غرينلاند، وهو ما يرى الخبراء أنه من المرجح أن يمثل نهاية تحالف الناتو.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو حول النقاشات حول كيفية رد أوروبا على ضم أمريكي للجزيرة القطبية: "نريد التحرك، لكننا نريد أن نفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين".ورد رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون أبدا. ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي تقديم أي وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009 على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.

