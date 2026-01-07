https://sarabic.ae/20260107/إعلام-احتمال-نشوب-صراع-بسبب-غرينلاند-قد-يؤدي-إلى-نهاية-حلف-الناتو-1109004985.html
إعلام: نشوب صراع بسبب غرينلاند قد يؤدي إلى "نهاية حلف الناتو"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يفقد جدواه في حال اندلاع صراع حول غرينلاند، على خلفية المطالب التي أطلقها الرئيس... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T23:21+0000
2026-01-07T23:21+0000
2026-01-08T04:51+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c2b630fe80a33aec7d828a22086018f2.png
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست": "تطبيق بند الدفاع الجماعي في ميثاق الناتو، المعروف بالمادة الخامسة، الذي يعتبر أي اعتداء على عضو بمثابة اعتداء على الجميع، يتطلب إجماع جميع الحلفاء البالغ عددهم 32. الولايات المتحدة، بالطبع، سترفض أي طلب تقدمه الدنمارك للمساعدة، وهو ما يفرغ الاتفاقية فعليا من محتواها".وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، مما يجعلها غير مستعدة لتحمل خطر الانفصال عن واشنطن، لذلك "لن يشن أحد حربا" بسبب غرينلاند.ومع ذلك، ترى الصحيفة أن مجرد احتمال نشوب صراع بسبب الجزيرة قد يؤدي إلى تدهور كبير في التحالف عبر الأطلسي، "إن لم يكن إلى نهايته"، ويبرز مدى صعوبة التزام حلفاء الولايات المتحدة بخط ترامب.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا لغرينلاند. ولاحقا، أكد الحاكم نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءا من أراضيها.وفي ذلك الوقت، أعرب رئيس الناتو السابق أندرس فو راسموسن عن غضبه الشديد من تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، معلنا أنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن ويطلب توضيحات.وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميت فريدريكسن، ويانس فريدريك نيلسن، أمريكا من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة انتظار احترام سيادة أراضيهم المشتركة.وردا على ذلك، ذكر السفير الدنماركي في واشنطن، ييسبر ميلر سورنسن، أن الدنمارك والولايات المتحدة حليفان مقربان. وأكد نيلسن في اليوم نفسه أن الصورة تعكس عدم احترام، لكنه أوضح أنه لا توجد أسباب للذعر.وكان ترامب قد كرر مرارا أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر".وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009 على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.
2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_9a5729b4485ff157ab9288cf45eceb32.png
إعلام: نشوب صراع بسبب غرينلاند قد يؤدي إلى "نهاية حلف الناتو"
23:21 GMT 07.01.2026 (تم التحديث: 04:51 GMT 08.01.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يفقد جدواه في حال اندلاع صراع حول غرينلاند، على خلفية المطالب التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجزيرة.
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست": "تطبيق بند الدفاع الجماعي في ميثاق الناتو، المعروف بالمادة الخامسة، الذي يعتبر أي اعتداء على عضو بمثابة اعتداء على الجميع، يتطلب إجماع جميع الحلفاء البالغ عددهم 32. الولايات المتحدة، بالطبع، سترفض أي طلب تقدمه الدنمارك للمساعدة، وهو ما يفرغ الاتفاقية فعليا من محتواها".
وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، مما يجعلها غير مستعدة لتحمل خطر الانفصال عن واشنطن، لذلك "لن يشن أحد حربا" بسبب غرينلاند.
ومع ذلك، ترى الصحيفة أن مجرد احتمال نشوب صراع بسبب الجزيرة قد يؤدي إلى تدهور كبير في التحالف عبر الأطلسي، "إن لم يكن إلى نهايته"، ويبرز مدى صعوبة التزام حلفاء الولايات المتحدة بخط ترامب.
ونقلت الصحيفة عن محلل شركة الاستشارات "يوراسيا غروب"، مجتبى رحمن، قوله: "الناتو لن يتمكن من الصمود أمام ضم بالقوة. سيفقد الحلف جدواه حتى لو استمر في الوجود شكليا".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا لغرينلاند. ولاحقا، أكد الحاكم نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءا من أراضيها.
وفي ذلك الوقت، أعرب رئيس الناتو السابق أندرس فو راسموسن عن غضبه الشديد من تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، معلنا أنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن ويطلب توضيحات.
وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميت فريدريكسن، ويانس فريدريك نيلسن، أمريكا من الاستيلاء على الجزيرة
، مؤكدة انتظار احترام سيادة أراضيهم المشتركة.
ونشرت زوجة نائب رئيس إدارة البيت الأبيض، كاتي ميلر، في الرابع من يناير/ كانون الثاني على منصة "إكس" صورة لخريطة غرينلاند ملونة بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبا"، في سياق العمليات الأمريكية في فنزويلا.
وردا على ذلك، ذكر السفير الدنماركي في واشنطن، ييسبر ميلر سورنسن، أن الدنمارك والولايات المتحدة حليفان مقربان. وأكد نيلسن في اليوم نفسه أن الصورة تعكس عدم احترام، لكنه أوضح أنه لا توجد أسباب للذعر.
وكان ترامب قد كرر مرارا أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر".
ورد رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون أبدا. ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي تقديم أي وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009 على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.