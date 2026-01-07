https://sarabic.ae/20260107/إعلام-احتمال-نشوب-صراع-بسبب-غرينلاند-قد-يؤدي-إلى-نهاية-حلف-الناتو-1109004985.html

إعلام: نشوب صراع بسبب غرينلاند قد يؤدي إلى "نهاية حلف الناتو"

إعلام: نشوب صراع بسبب غرينلاند قد يؤدي إلى "نهاية حلف الناتو"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يفقد جدواه في حال اندلاع صراع حول غرينلاند، على خلفية المطالب التي أطلقها الرئيس... 07.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-07T23:21+0000

2026-01-07T23:21+0000

2026-01-08T04:51+0000

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

غرينلاند

أخبار الدنمارك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c2b630fe80a33aec7d828a22086018f2.png

وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست": "تطبيق بند الدفاع الجماعي في ميثاق الناتو، المعروف بالمادة الخامسة، الذي يعتبر أي اعتداء على عضو بمثابة اعتداء على الجميع، يتطلب إجماع جميع الحلفاء البالغ عددهم 32. الولايات المتحدة، بالطبع، سترفض أي طلب تقدمه الدنمارك للمساعدة، وهو ما يفرغ الاتفاقية فعليا من محتواها".وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، مما يجعلها غير مستعدة لتحمل خطر الانفصال عن واشنطن، لذلك "لن يشن أحد حربا" بسبب غرينلاند.ومع ذلك، ترى الصحيفة أن مجرد احتمال نشوب صراع بسبب الجزيرة قد يؤدي إلى تدهور كبير في التحالف عبر الأطلسي، "إن لم يكن إلى نهايته"، ويبرز مدى صعوبة التزام حلفاء الولايات المتحدة بخط ترامب.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا لغرينلاند. ولاحقا، أكد الحاكم نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءا من أراضيها.وفي ذلك الوقت، أعرب رئيس الناتو السابق أندرس فو راسموسن عن غضبه الشديد من تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، معلنا أنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن ويطلب توضيحات.وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميت فريدريكسن، ويانس فريدريك نيلسن، أمريكا من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة انتظار احترام سيادة أراضيهم المشتركة.وردا على ذلك، ذكر السفير الدنماركي في واشنطن، ييسبر ميلر سورنسن، أن الدنمارك والولايات المتحدة حليفان مقربان. وأكد نيلسن في اليوم نفسه أن الصورة تعكس عدم احترام، لكنه أوضح أنه لا توجد أسباب للذعر.وكان ترامب قد كرر مرارا أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر".وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009 على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.

https://sarabic.ae/20260107/روبيو-ترامب-يحتفظ-بخيار-القوة-العسكرية-تجاه-غرينلاند-1108998352.html

https://sarabic.ae/20260107/البيت-الأبيض-ترامب-يدرس-مجموعة-من-الخيارات-للاستحواذ-على-غرينلاند-بما-فيها-الخيار-العسكري-1108979392.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غرينلاند

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, أخبار الدنمارك