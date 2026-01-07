إعلام: نشوب صراع بسبب غرينلاند قد يؤدي إلى "نهاية حلف الناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260107/إعلام-احتمال-نشوب-صراع-بسبب-غرينلاند-قد-يؤدي-إلى-نهاية-حلف-الناتو-1109004985.html
إعلام: نشوب صراع بسبب غرينلاند قد يؤدي إلى "نهاية حلف الناتو"
إعلام: نشوب صراع بسبب غرينلاند قد يؤدي إلى "نهاية حلف الناتو"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يفقد جدواه في حال اندلاع صراع حول غرينلاند، على خلفية المطالب التي أطلقها الرئيس...
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست": "تطبيق بند الدفاع الجماعي في ميثاق الناتو، المعروف بالمادة الخامسة، الذي يعتبر أي اعتداء على عضو بمثابة اعتداء على الجميع، يتطلب إجماع جميع الحلفاء البالغ عددهم 32. الولايات المتحدة، بالطبع، سترفض أي طلب تقدمه الدنمارك للمساعدة، وهو ما يفرغ الاتفاقية فعليا من محتواها".وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، مما يجعلها غير مستعدة لتحمل خطر الانفصال عن واشنطن، لذلك "لن يشن أحد حربا" بسبب غرينلاند.ومع ذلك، ترى الصحيفة أن مجرد احتمال نشوب صراع بسبب الجزيرة قد يؤدي إلى تدهور كبير في التحالف عبر الأطلسي، "إن لم يكن إلى نهايته"، ويبرز مدى صعوبة التزام حلفاء الولايات المتحدة بخط ترامب.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا لغرينلاند. ولاحقا، أكد الحاكم نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءا من أراضيها.وفي ذلك الوقت، أعرب رئيس الناتو السابق أندرس فو راسموسن عن غضبه الشديد من تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، معلنا أنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن ويطلب توضيحات.وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميت فريدريكسن، ويانس فريدريك نيلسن، أمريكا من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة انتظار احترام سيادة أراضيهم المشتركة.وردا على ذلك، ذكر السفير الدنماركي في واشنطن، ييسبر ميلر سورنسن، أن الدنمارك والولايات المتحدة حليفان مقربان. وأكد نيلسن في اليوم نفسه أن الصورة تعكس عدم احترام، لكنه أوضح أنه لا توجد أسباب للذعر.وكان ترامب قد كرر مرارا أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر".وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009 على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.
إعلام: نشوب صراع بسبب غرينلاند قد يؤدي إلى "نهاية حلف الناتو"

23:21 GMT 07.01.2026 (تم التحديث: 04:51 GMT 08.01.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يفقد جدواه في حال اندلاع صراع حول غرينلاند، على خلفية المطالب التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجزيرة.
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست": "تطبيق بند الدفاع الجماعي في ميثاق الناتو، المعروف بالمادة الخامسة، الذي يعتبر أي اعتداء على عضو بمثابة اعتداء على الجميع، يتطلب إجماع جميع الحلفاء البالغ عددهم 32. الولايات المتحدة، بالطبع، سترفض أي طلب تقدمه الدنمارك للمساعدة، وهو ما يفرغ الاتفاقية فعليا من محتواها".
وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، مما يجعلها غير مستعدة لتحمل خطر الانفصال عن واشنطن، لذلك "لن يشن أحد حربا" بسبب غرينلاند.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
روبيو: ترامب يحتفظ بخيار القوة العسكرية تجاه غرينلاند
أمس, 18:26 GMT
ومع ذلك، ترى الصحيفة أن مجرد احتمال نشوب صراع بسبب الجزيرة قد يؤدي إلى تدهور كبير في التحالف عبر الأطلسي، "إن لم يكن إلى نهايته"، ويبرز مدى صعوبة التزام حلفاء الولايات المتحدة بخط ترامب.

ونقلت الصحيفة عن محلل شركة الاستشارات "يوراسيا غروب"، مجتبى رحمن، قوله: "الناتو لن يتمكن من الصمود أمام ضم بالقوة. سيفقد الحلف جدواه حتى لو استمر في الوجود شكليا".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا لغرينلاند. ولاحقا، أكد الحاكم نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءا من أراضيها.
وفي ذلك الوقت، أعرب رئيس الناتو السابق أندرس فو راسموسن عن غضبه الشديد من تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، معلنا أنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن ويطلب توضيحات.
وحذرت رئيسة وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميت فريدريكسن، ويانس فريدريك نيلسن، أمريكا من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة انتظار احترام سيادة أراضيهم المشتركة.
ونشرت زوجة نائب رئيس إدارة البيت الأبيض، كاتي ميلر، في الرابع من يناير/ كانون الثاني على منصة "إكس" صورة لخريطة غرينلاند ملونة بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبا"، في سياق العمليات الأمريكية في فنزويلا.
وردا على ذلك، ذكر السفير الدنماركي في واشنطن، ييسبر ميلر سورنسن، أن الدنمارك والولايات المتحدة حليفان مقربان. وأكد نيلسن في اليوم نفسه أن الصورة تعكس عدم احترام، لكنه أوضح أنه لا توجد أسباب للذعر.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
البيت الأبيض: ترامب يدرس "مجموعة من الخيارات" للاستحواذ على غرينلاند بما فيها الخيار العسكري
أمس, 06:42 GMT
وكان ترامب قد كرر مرارا أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر".
ورد رئيس وزراء غرينلاند السابق، موتي إغيدي، بأن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون أبدا. ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي تقديم أي وعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت في 2009 على حكم ذاتي يسمح لها بتحديد سياستها الداخلية وإدارة شؤونها بنفسها.
