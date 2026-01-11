https://sarabic.ae/20260111/رئيس-حزب-في-غرينلاند-يتهم-الدنمارك-بالتسبب-بانهيار-حلف-الناتو-1109121478.html
رئيس حزب في غرينلاند يتهم الدنمارك بالتسبب بانهيار حلف الناتو
اتهم بيلي بروبرغ، رئيس حزب ناليراك المعارض في غرينلاند، السلطات الدنماركية بالتسبب في انهيار حلف الناتو بسبب رغبة كوبنهاغن "المذعورة" في إبقاء الجزيرة ضمن... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال بروبرغ في مقابلة مع قناة "تي في 2" التلفزيونية الدنماركية: "لسبب أو لآخر، توشك الدنمارك على التسبب في انهيار حلف الناتو بذعرها ورغبتها في الاحتفاظ بغرينلاند، رغم أن غرينلاند لا ترغب في أن تكون جزءًا من الدنمارك".وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرين إلى أنهما يتوقعان احترام سلامة أراضيهما المشتركة.
في ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا إلى غرينلاند.
وأكد الحاكم لاحقًا نية الولايات المتحدة ضم الجزيرة. ثم صرح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الجديد، وأنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.
