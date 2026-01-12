https://sarabic.ae/20260112/ترامب-الولايات-المتحدة-ستحصل-على-غرينلاند-بطريقة-أو-بأخرى-1109142257.html

ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى

ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T03:06+0000

2026-01-12T03:06+0000

2026-01-12T03:06+0000

العالم

ترامب

غرينلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg

وقال ترامب في تصريحات صحافية: "بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند".وفي وقت سابق أمس الأحد، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أصدر توجيهات إلى القوات الأمريكية بإعداد خطة عسكرية محتملة لغزو جزيرة غرينلاند".وذكرت الصحيفة أن ترامب "أمر قادة قوات العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند"، مشيرة إلى أن عددًا من كبار القادة العسكريين الأميركيين يعارضون هذا التوجه في الوقت الراهن، في حين يُعدّ مستشار ترامب للسياسات، ستيفن ميلر، أبرز الداعمين للمضي قدمًا في هذا المسار داخل الإدارة الأمريكية.وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.وفي بيان مشترك، حذّر كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن من أي محاولة أميركية للسيطرة على الجزيرة، مؤكدين تمسكهما باحترام وحدة الأراضي التابعة لمملكة الدنمارك.ويكرر ترامب أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارًا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.

https://sarabic.ae/20260111/تقارير-ترامب-يوجه-الجيش-الأمريكي-لإعداد-خطة-لغزو-غرينلاند-1109111312.html

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, غرينلاند