أمساليوم
بث مباشر
تقارير: ترامب يوجه الجيش الأمريكي لإعداد خطة لغزو غرينلاند
تقارير: ترامب يوجه الجيش الأمريكي لإعداد خطة لغزو غرينلاند
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر توجيهات إلى القوات الأمريكية بإعداد خطة عسكرية محتملة لغزو جزيرة... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T02:30+0000
2026-01-11T02:49+0000
العالم
ترامب
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg
موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن ترامب، "أمر قادة قوات العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند". مشيرة إلى أن عددًا من كبار القادة العسكريين الأمريكيين يعارضون هذا التوجه في الوقت الراهن، في حين يُعدّ مستشار ترامب للسياسات، ستيفن ميلر، أبرز الداعمين للمضي قدمًا في هذا المسار داخل الإدارة الأمريكية.وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.وفي بيان مشترك، حذّر كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن من أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة، مؤكدين تمسكهما باحترام وحدة الأراضي التابعة لمملكة الدنمارك.وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع مع المسؤولين الدنماركيين الأسبوع المقبل لبحث تطورات الملف، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري.وتزامن ذلك مع جدل واسع أثارته زوجة كبير موظفي البيت الأبيض، كاتي ميلر، بعدما نشرت في 4 يناير/ كانون الثاني صورة لخريطة غرينلاند ملوّنة بألوان العلم الأمريكي ومرفقة بكلمة "قريبًا"، ما اعتبرته كوبنهاغن تصرفًا غير محترم، رغم تأكيدها عدم وجود مبررات للذعر.ويكرر ترامب منذ سنوات أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارًا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر توجيهات إلى القوات الأمريكية بإعداد خطة عسكرية محتملة لغزو جزيرة غرينلاند.
موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن ترامب، "أمر قادة قوات العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند". مشيرة إلى أن عددًا من كبار القادة العسكريين الأمريكيين يعارضون هذا التوجه في الوقت الراهن، في حين يُعدّ مستشار ترامب للسياسات، ستيفن ميلر، أبرز الداعمين للمضي قدمًا في هذا المسار داخل الإدارة الأمريكية.
وبحسب التقرير، يسود قلق متزايد في الأوساط الأوروبية من احتمال أن يقدم ترامب على تنفيذ مثل هذه العملية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني/ القادم.
وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.
وفي بيان مشترك، حذّر كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن من أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة، مؤكدين تمسكهما باحترام وحدة الأراضي التابعة لمملكة الدنمارك.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"
9 يناير, 21:44 GMT
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع مع المسؤولين الدنماركيين الأسبوع المقبل لبحث تطورات الملف، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري.
وتزامن ذلك مع جدل واسع أثارته زوجة كبير موظفي البيت الأبيض، كاتي ميلر، بعدما نشرت في 4 يناير/ كانون الثاني صورة لخريطة غرينلاند ملوّنة بألوان العلم الأمريكي ومرفقة بكلمة "قريبًا"، ما اعتبرته كوبنهاغن تصرفًا غير محترم، رغم تأكيدها عدم وجود مبررات للذعر.
ويكرر ترامب منذ سنوات أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.
في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارًا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.
يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
