https://sarabic.ae/20260111/تقارير-ترامب-يوجه-الجيش-الأمريكي-لإعداد-خطة-لغزو-غرينلاند-1109111312.html

تقارير: ترامب يوجه الجيش الأمريكي لإعداد خطة لغزو غرينلاند

تقارير: ترامب يوجه الجيش الأمريكي لإعداد خطة لغزو غرينلاند

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر توجيهات إلى القوات الأمريكية بإعداد خطة عسكرية محتملة لغزو جزيرة... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T02:30+0000

2026-01-11T02:30+0000

2026-01-11T02:49+0000

العالم

ترامب

غرينلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن ترامب، "أمر قادة قوات العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند". مشيرة إلى أن عددًا من كبار القادة العسكريين الأمريكيين يعارضون هذا التوجه في الوقت الراهن، في حين يُعدّ مستشار ترامب للسياسات، ستيفن ميلر، أبرز الداعمين للمضي قدمًا في هذا المسار داخل الإدارة الأمريكية.وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.وفي بيان مشترك، حذّر كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن من أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة، مؤكدين تمسكهما باحترام وحدة الأراضي التابعة لمملكة الدنمارك.وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع مع المسؤولين الدنماركيين الأسبوع المقبل لبحث تطورات الملف، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري.وتزامن ذلك مع جدل واسع أثارته زوجة كبير موظفي البيت الأبيض، كاتي ميلر، بعدما نشرت في 4 يناير/ كانون الثاني صورة لخريطة غرينلاند ملوّنة بألوان العلم الأمريكي ومرفقة بكلمة "قريبًا"، ما اعتبرته كوبنهاغن تصرفًا غير محترم، رغم تأكيدها عدم وجود مبررات للذعر.ويكرر ترامب منذ سنوات أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارًا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.

https://sarabic.ae/20260109/ترامب-يأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-غرينلاند-بالطريقة-الأسهل-1109075596.html

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, غرينلاند