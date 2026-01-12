https://sarabic.ae/20260112/الخارجية-الصينية-واشنطن-تستهدم-موسكو-وبكين-كذريعة-لتعزيز-مصالحها-بالقطب-الشمالي-1109148636.html
الخارجية الصينية: واشنطن تستخدم موسكو وبكين كذريعة لتعزيز مصالحها بالقطب الشمالي
وقالت ماو نينغ، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول اقتراح فاديفول بشأن تعاون واشنطن مع حلف "الناتو" لمواجهة تهديدات روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي": "أولًا، يُمثل القطب الشمالي مصالح مشتركة للمجتمع الدولي، وتُسهم أنشطة الصين في القطب الشمالي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وتتوافق مع القانون الدولي".وأضافت: "لا نوافق على استخدام الولايات المتحدة للصين أو روسيا ذريعةً لتعزيز مصالحها".في وقت سابق، اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارته لأيسلندا، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل معًا داخل حلف الناتو لمواجهة "تهديدات" روسيا والصين في القطب الشمالي.في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن واشنطن بحاجة إلى ضم غرينلاند المحتمل إلى الولايات المتحدة لاحتواء روسيا والصين في القطب الشمالي.رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"الخارجية الأمريكية: روبيو يناقش مع روته الوضع في القطب الشمالي وأوكرانيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الإثنين، أن بلادها تعارض استخدام الولايات المتحدة لروسيا أو الصين كـ"ذريعة" لتعزيز مصالحها في القطب الشمالي.
وقالت ماو نينغ، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول اقتراح فاديفول بشأن تعاون واشنطن مع حلف "الناتو" لمواجهة تهديدات روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي": "أولًا، يُمثل القطب الشمالي مصالح مشتركة للمجتمع الدولي، وتُسهم أنشطة الصين في القطب الشمالي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وتتوافق مع القانون الدولي".
وأضافت: "لا نوافق على استخدام الولايات المتحدة للصين أو روسيا ذريعةً لتعزيز مصالحها".
في وقت سابق، اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارته لأيسلندا، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل معًا داخل حلف الناتو لمواجهة "تهديدات" روسيا والصين في القطب الشمالي.
وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين.
في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن واشنطن بحاجة إلى ضم غرينلاند المحتمل إلى الولايات المتحدة لاحتواء روسيا والصين في القطب الشمالي.