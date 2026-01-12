الخارجية الصينية: واشنطن تستخدم موسكو وبكين كذريعة لتعزيز مصالحها بالقطب الشمالي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الصينية: واشنطن تستخدم موسكو وبكين كذريعة لتعزيز مصالحها بالقطب الشمالي
الخارجية الصينية: واشنطن تستخدم موسكو وبكين كذريعة لتعزيز مصالحها بالقطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الإثنين، أن بلادها تعارض استخدام الولايات المتحدة لروسيا أو الصين كـ"ذريعة" لتعزيز مصالحها في القطب... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T09:01+0000
2026-01-12T09:01+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102766/16/1027661669_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6e1d50c4b648c6b710989aecf903572c.jpg
وقالت ماو نينغ، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول اقتراح فاديفول بشأن تعاون واشنطن مع حلف "الناتو" لمواجهة تهديدات روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي": "أولًا، يُمثل القطب الشمالي مصالح مشتركة للمجتمع الدولي، وتُسهم أنشطة الصين في القطب الشمالي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وتتوافق مع القانون الدولي".وأضافت: "لا نوافق على استخدام الولايات المتحدة للصين أو روسيا ذريعةً لتعزيز مصالحها".في وقت سابق، اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارته لأيسلندا، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل معًا داخل حلف الناتو لمواجهة "تهديدات" روسيا والصين في القطب الشمالي.في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن واشنطن بحاجة إلى ضم غرينلاند المحتمل إلى الولايات المتحدة لاحتواء روسيا والصين في القطب الشمالي.رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"الخارجية الأمريكية: روبيو يناقش مع روته الوضع في القطب الشمالي وأوكرانيا
09:01 GMT 12.01.2026
© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصور أرخبيل "أرض فرانس جوزيف" في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي
 أرخبيل أرض فرانس جوزيف في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Sputnik . Ilya Timin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الإثنين، أن بلادها تعارض استخدام الولايات المتحدة لروسيا أو الصين كـ"ذريعة" لتعزيز مصالحها في القطب الشمالي.
وقالت ماو نينغ، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول اقتراح فاديفول بشأن تعاون واشنطن مع حلف "الناتو" لمواجهة تهديدات روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي": "أولًا، يُمثل القطب الشمالي مصالح مشتركة للمجتمع الدولي، وتُسهم أنشطة الصين في القطب الشمالي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وتتوافق مع القانون الدولي".
وأضافت: "لا نوافق على استخدام الولايات المتحدة للصين أو روسيا ذريعةً لتعزيز مصالحها".
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى
03:06 GMT
في وقت سابق، اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارته لأيسلندا، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل معًا داخل حلف الناتو لمواجهة "تهديدات" روسيا والصين في القطب الشمالي.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين.

في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن واشنطن بحاجة إلى ضم غرينلاند المحتمل إلى الولايات المتحدة لاحتواء روسيا والصين في القطب الشمالي.
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"
الخارجية الأمريكية: روبيو يناقش مع روته الوضع في القطب الشمالي وأوكرانيا
