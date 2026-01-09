الخارجية الأمريكية: روبيو يناقش مع روته الوضع في القطب الشمالي وأوكرانيا

https://sarabic.ae/20260109/روبيو-يناقش-مع-روته-الوضع-في-القطب-الشمالي-وأوكرانيا-1109069009.html
2026-01-09T16:58+0000
2026-01-09T16:58+0000
2026-01-09T17:05+0000
16:58 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 17:05 GMT 09.01.2026)
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ناقش "وضع القطب الشمالي والوضع المحيط بأوكرانيا"، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.
وقالت الوزارة في بيان: "تحدث الوزير روبيو مع روتّه، وناقشا أهمية القطب الشمالي لأمن جميع حلفاء الناتو".
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا أيضًا المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، يوم أمس الخميس، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الإجابة مباشرةً على سؤال ما إذا كان الحفاظ على حلف الناتو أو السيطرة على غرينلاند أكثر أهمية بالنسبة له، مصرحًا بأنه قد يضطر للاختيار بينهما. كما أوضح أن الحلف لا جدوى منه من دون الولايات المتحدة في صميمه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلن ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند.
ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص الجديد، وأنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.