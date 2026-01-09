https://sarabic.ae/20260109/روبيو-يناقش-مع-روته-الوضع-في-القطب-الشمالي-وأوكرانيا-1109069009.html

الخارجية الأمريكية: روبيو يناقش مع روته الوضع في القطب الشمالي وأوكرانيا

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ناقش "وضع القطب الشمالي والوضع المحيط بأوكرانيا"، مع الأمين العام لحلف

وقالت الوزارة في بيان: "تحدث الوزير روبيو مع روتّه، وناقشا أهمية القطب الشمالي لأمن جميع حلفاء الناتو".وفي مقابلة مع صحيفة أمريكية، يوم أمس الخميس، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الإجابة مباشرةً على سؤال ما إذا كان الحفاظ على حلف الناتو أو السيطرة على غرينلاند أكثر أهمية بالنسبة له، مصرحًا بأنه قد يضطر للاختيار بينهما. كما أوضح أن الحلف لا جدوى منه من دون الولايات المتحدة في صميمه.ثم صرّح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بأنه يشعر بغضب شديد إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص الجديد، وأنه سيستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن للمطالبة بتوضيح.

