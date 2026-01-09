https://sarabic.ae/20260109/ميلوني-لا-أعتقد-أن-واشنطن-تعتزم-الاستيلاء-على-غرينلاند-1109052710.html
ميلوني: لا أعتقد أن واشنطن تعتزم الاستيلاء على غرينلاند
صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأنها لا تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستولي على غرينلاند عسكريا. 09.01.2026
وقالت: "ما زلت أستبعد إمكانية قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية للسيطرة على غرينلاند. أعتقد أن هذا لن يكون مناسباً لأي طرف، ولا حتى للولايات المتحدة".ووفقاً لميلوني، فإن تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن غرينلاند تُظهر مدى اهتمام واشنطن بغرينلاند والقطب الشمالي لمصالحها وأمنها.من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحجامه عن تنفيد هجوم ثان على فنزويلا، مبررا ذلك بخطوات تعاون أبدتها فنزويلا، في مجالات الطاقة.وأوضح ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن "فنزويلا بدأت الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء السياسيين"، في خطوة وصفها بأنها "إشارة ذكية ومهمة للسعي نحو السلام".وأضاف: "تعمل الولايات المتحدة وفنزويلا معًا بشكل جيد للغاية، لا سيما فيما يتعلق بإعادة بناء، وبشكل أكبر وأفضل وأكثر حداثة، البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز لديهما".وأكد الرئيس الأمريكي: "سيتم استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار من قبل شركات النفط الكبرى، وسأجتمع معها جميعها اليوم في البيت الأبيض".
وقالت: "ما زلت أستبعد إمكانية قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية للسيطرة على غرينلاند. أعتقد أن هذا لن يكون مناسباً لأي طرف، ولا حتى للولايات المتحدة".
وأضافت ميلوني، في مؤتمر صحفي هام لتلخيص أحداث العام الماضي: "وقد تأكد هذا في تصريحات قادة أوروبيين بارزين. ويجب الإشارة أيضاً إلى أن ماركو روبيو ودونالد ترامب قد استبعدا هذا الاحتمال".
ووفقاً لميلوني، فإن تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن غرينلاند تُظهر مدى اهتمام واشنطن بغرينلاند والقطب الشمالي لمصالحها وأمنها.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحجامه عن تنفيد هجوم ثان على فنزويلا، مبررا ذلك بخطوات تعاون أبدتها فنزويلا، في مجالات الطاقة.
وأوضح ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن "فنزويلا بدأت الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء السياسيين"، في خطوة وصفها بأنها "إشارة ذكية ومهمة للسعي نحو السلام".
وأضاف: "تعمل الولايات المتحدة وفنزويلا معًا بشكل جيد للغاية، لا سيما فيما يتعلق بإعادة بناء، وبشكل أكبر وأفضل وأكثر حداثة، البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز لديهما".
وتابع ترامب: "بسبب هذا التعاون، قمت بإلغاء الموجة الثانية المتوقعة سابقًا من الهجمات، والتي يبدو أنها لن تكون ضرورية، ومع ذلك، ستبقى جميع السفن في مواقعها لأغراض السلامة والأمن".
وأكد الرئيس الأمريكي: "سيتم استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار من قبل شركات النفط الكبرى، وسأجتمع معها جميعها اليوم في البيت الأبيض".