https://sarabic.ae/20260112/سيارتو-فرنسا-وبريطانيا-تعلنان-بشكل-غير-مباشر-الحرب-على-روسيا-1109146282.html

سيارتو: فرنسا وبريطانيا تعلنان بشكل غير مباشر الحرب على روسيا

سيارتو: فرنسا وبريطانيا تعلنان بشكل غير مباشر الحرب على روسيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن فرنسا والمملكة المتحدة، من خلال مناقشة إمكانية نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، تعلنان الحرب على روسيا بشكل غير مباشر. 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T08:16+0000

2026-01-12T08:16+0000

2026-01-12T08:16+0000

بريطانيا

أخبار فرنسا

العالم

روسيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg

وقال سيارتو: "أعلنت قوتان نوويتان أوروبيتان، فرنسا وبريطانيا، الحرب. إعلانهما، بالطبع، ماكر للغاية ومصاغ بلغة دبلوماسية، فإرسالهما جنوداً إلى أوكرانيا لا يعني أقل من أنهما يبدآن حرباً فعلياً".كما أكد على ضرورة أن تبقى المجر بعيدة عن الصراع وألا تسمح لأوروبا بجرها إليه.وقال: "تواصل المجر عملها في ظل هذه الظروف الجوية غير المعتادة، والتي أجبرت معظم دول أوروبا الغربية على الركوع. لم تكن هناك حاجة لإغلاق خطوط السكك الحديدية، ولا حاجة لإغلاق المطارات، وظلت أنظمة الرعاية الصحية والتعليم تعمل".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن باريس مستعدة لتزويد كييف بما بين 6000 و8000 جندي في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار.وفي اليوم السابق للقمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "تحالف الراغبين" قد تبنى "إعلانًا بشأن نشر القوات في أوكرانيا، في حال تحقيق السلام"، وأكد أنه "في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستقوم بريطانيا وفرنسا بإنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وبناء مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".وتعارض روسيا بشدة نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية. وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مضيفًا أنه حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام، فإن وجود القوات الأجنبية هناك سيكون غير مناسب.

https://sarabic.ae/20251229/ماكرون-تحالف-الراغبين-يجتمع-مطلع-يناير-لمناقشة-ضمانات-كييف-1108678593.html

بريطانيا

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, أخبار فرنسا , العالم, روسيا, الناتو