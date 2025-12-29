https://sarabic.ae/20251229/ماكرون-تحالف-الراغبين-يجتمع-مطلع-يناير-لمناقشة-ضمانات-كييف-1108678593.html
ماكرون: تحالف الراغبين يجتمع مطلع يناير لمناقشة ضمانات كييف
ماكرون: تحالف الراغبين يجتمع مطلع يناير لمناقشة ضمانات كييف
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" سيجتمع في باريس مطلع يناير لوضع اللمسات الأخيرة على توزيع مسؤوليات الضمانات الأمنية لكييف. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيمانويل ماكرون
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال ماكرون في 11 ديسمبر: "نحرز تقدماً في الضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم". سنجمع دول تحالف الراغبين في باريس مطلع يناير لوضع اللمسات الأخيرة على مساهمات كل دولة على حدة".يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء بزيلينسكي، إن المباحثات التي جرت يوم الأحد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن نحو 95% من قضايا التسوية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الأطراف باتت قريبة جدًا من التوصل إلى تسوية شاملة.وأضاف أنه سيجري محادثة جديدة مع زيلينسكي يوم الاثنين، لافتًا إلى أن قضية أو قضيتين من أكثر الملفات تعقيدًا لا تزال دون حل، وعلى رأسها القضايا المرتبطة بالحدود وخط التماس.وأشار ترامب إلى أن مسألة خط التماس في أوكرانيا لم يُتفق عليها بعد، إلا أن المباحثات تشهد تقدمًا ملحوظًا، كما أقر بأن الخلافات حول الملف الإقليمي في النزاع الأوكراني ما زالت قائمة.وفي السياق نفسه، قال ترامب إنه ناقش قضية محطة زابوريجيه النووية خلال محادثاته مع زيلينسكي، وكذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.من جانبه، أعلن زيلينسكي أن اجتماعات جديدة للمفاوضين ستُعقد خلال الأسابيع المقبلة، بهدف استكمال مناقشة القضايا العالقة ووضع اللمسات النهائية على تسوية النزاع.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" سيجتمع في باريس مطلع يناير لوضع اللمسات الأخيرة على توزيع مسؤوليات الضمانات الأمنية لكييف.
وقال ماكرون في 11 ديسمبر: "نحرز تقدماً في الضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم". سنجمع دول تحالف الراغبين في باريس مطلع يناير لوضع اللمسات الأخيرة على مساهمات كل دولة على حدة".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء بزيلينسكي، إن المباحثات التي جرت يوم الأحد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن نحو 95% من قضايا التسوية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن الأطراف باتت قريبة جدًا من التوصل إلى تسوية شاملة.
وأوضح ترامب أن اللقاء الذي جمعه بفلاديمير زيلينسكي كان إيجابيًا وسار بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجانبين اقتربا بدرجة كبيرة من التوصل إلى اتفاق، كما أكد أن محادثاته مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي كانت ناجحة.
وأضاف أنه سيجري محادثة جديدة مع زيلينسكي يوم الاثنين، لافتًا إلى أن قضية أو قضيتين من أكثر الملفات تعقيدًا
لا تزال دون حل، وعلى رأسها القضايا المرتبطة بالحدود وخط التماس.
وأشار ترامب إلى أن مسألة خط التماس في أوكرانيا لم يُتفق عليها بعد، إلا أن المباحثات تشهد تقدمًا ملحوظًا، كما أقر بأن الخلافات حول الملف الإقليمي في النزاع الأوكراني ما زالت قائمة.
وفي السياق نفسه، قال ترامب إنه ناقش قضية محطة زابوريجيه النووية خلال محادثاته مع زيلينسكي، وكذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جانبه، أعلن زيلينسكي أن اجتماعات جديدة للمفاوضين ستُعقد خلال الأسابيع المقبلة، بهدف استكمال مناقشة القضايا العالقة ووضع اللمسات النهائية على تسوية النزاع.