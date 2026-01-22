https://sarabic.ae/20260122/إعلام-ألمانيا-تتحفظ-على-صيغة-ترامب-الحالية-لـمجلس-السلام-1109497405.html
إعلام: ألمانيا تتحفظ على صيغة ترامب الحالية لـ"مجلس السلام"
أفادت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، بأن برلين مستعدة لمناقشة فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء "مجلس السلام" لقطاع غزة، لكنها لا توافق على الصيغة
وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نقلاً عن وزارة الخارجية، إن الوزارة "مستعدة لمناقشة مقترح ترامب لكنها لا تستطيع الموافقة عليها بصيغتها الراهنة".وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس قد صرح بأن برلين ممتنة لواشنطن على توجيه الدعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة، مؤكدًا أن ألمانيا ستنظر في المشاركة شريطة أن تتوافق "أدوات" المجلس مع الإطار القائم للقانون الدولي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا. ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
