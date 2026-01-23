https://sarabic.ae/20260123/نائب-رئيس-مجلس-الاتحاد-الروسي-الصراع-في-أوكرانيا-يتطور-وفق-سيناريو-موسكو-1109545883.html
نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: الصراع في أوكرانيا يتطور وفقا لسيناريو موسكو
23.01.2026
وكتب كوساتشيف في قناته على تطبيق تلغرام: "الزيارة غير المخطط لها، والتي تمت بقرار فوري من رئيس الولايات المتحدة، لزيلينسكي إلى دافوس، والمفاوضات المخطط لها والمنتظمة التي أجراها الرئيس الروسي مع مجموعة التفاوض الأمريكية في الكرملين، تؤكد الأمر الأساسي: الصراع يتطور وفق السيناريو الروسي، وليس الأوكراني، وبالأحرى ليس الأوروبي".وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم كانت "بنّاءة وصريحة للغاية".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.
04:10 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 05:20 GMT 23.01.2026)
اعتبر نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، اليوم الجمعة، أن المفاوضات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي الولايات المتحدة في الكرملين، والزيارة العاجلة التي قام بها فلاديمير زيلينسكي إلى دافوس السويسرية من أجل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد أن الصراع الأوكراني يتطور وفق السيناريو الروسي، وليس الأوكراني.
وكتب كوساتشيف في قناته على تطبيق تلغرام: "الزيارة غير المخطط لها، والتي تمت بقرار فوري من رئيس الولايات المتحدة، لزيلينسكي إلى دافوس، والمفاوضات المخطط لها والمنتظمة التي أجراها الرئيس الروسي مع مجموعة التفاوض الأمريكية في الكرملين، تؤكد الأمر الأساسي: الصراع يتطور وفق السيناريو الروسي، وليس الأوكراني، وبالأحرى ليس الأوروبي".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم كانت "بنّاءة وصريحة للغاية".
وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع أن الأطراف أكدت أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.
وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة
، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.
وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.
وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.
وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.