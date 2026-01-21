https://sarabic.ae/20260121/المفوضية-الأوروبية-الاتحاد-يفضل-الحوار-مع-واشنطن-ومستعد-لإجراءات-حاسمة-بشأن-غرينلاند-1109466250.html
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يفضل الحوار مع واشنطن ومستعد لإجراءات حاسمة بشأن غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107762731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22d098f011af1ec6c16a7459cb29e191.jpg
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يفضل الحوار مع واشنطن ومستعد لإجراءات حاسمة بشأن غرينلاند
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في البرلمان الأوروبي، بأن "الاتحاد الأوروبي يفضل الحوار مع الولايات المتحدة ومستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا لزم الأمر بشأن قضية غرينلاند".
وقالت لاين: "الاتحاد الأوروبي ينظر إلى غرينلاند كمركز استراتيجي في منطقة حيوية من العالم لتطوير خطوط الملاحة العالمية".
وتابعت: "غرينلاند ليست مجرد أرض في منطقة محورية على خريطة العالم، بل هي أرض غنية بالمواد الخام الحيوية، ومركز استراتيجي مهم لتطوير خطوط الملاحة العالمية".
وأضافت أن "مصير غرينلاند بيد شعبها".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن جزيرة غرينلاند "بالغة الأهمية لنظام "القبة الذهبية" للدفاع الجوي الصاروخي، وللأمن القومي الأمريكي"، وفق تعبيره.
وأوضح ترامب، خلال لقاء مع قناة "نيوز نيشن"، أن "هذا الأمر (جزيرة غرينلاند) بالغ الأهمية بالنسبة للقبة الذهبية وللأمن القومي، وفي الواقع للأمن الدولي".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 20 مايو/ أيار 2025، عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة تبلغ 175 مليار دولار.
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الرئيس ترامب، أن "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي من المفترض أن تعمل بنهاية ولايته الرئاسية، حيث من المقرر أن يستغرق العمل فيها نحو 3 سنوات كاملة.