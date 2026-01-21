https://sarabic.ae/20260121/فرنسا-تطلب-إجراء-مناورات-لحلف-الناتو-في-غرينلاند-وتؤكد-استعدادها-للمشاركة-1109464339.html
فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف الناتو في غرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركة
أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بأن "فرنسا طلبت إجراء مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرينلاند". 21.01.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة "رويترز" أن "فرنسا طلبت إجراء مناورات لحلف الناتو في غرينلاند، وأن باريس على استعداد للمشاركة".وقال ليسكيور، لدى وصوله إلى اجتماع مجموعة اليورو: "يجب على أوروبا ضمان عدم تحوّل التهديدات الوشيكة إلى واقع. ولتحقيق ذلك، يجب أن نُثبت استعدادنا لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا، سواء أكانت تعريفات جمركية، أو اتفاقيات تجارية، أو تدابير لمكافحة الإكراه".وأكد ليسكيورالذي التقى بنظيره الألماني لارس كلينغبايل، في اليوم ذاته، أن "فرنسا وألمانيا تتفقان على ضرورة التحرك بسرعة وحسم".وفي وقت سابق، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال: "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ"، مضيفًا أن "الأمر محزن ولكنه صحيح".
أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بأن "فرنسا طلبت إجراء مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرينلاند".
وصرح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور، أول أمس الاثنين، أن "على أوروبا أن تظهر للولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتبطة بقضية غرينلاند".
وأكد ليسكيورالذي التقى بنظيره الألماني لارس كلينغبايل، في اليوم ذاته، أن "فرنسا وألمانيا تتفقان على ضرورة التحرك بسرعة وحسم".
وفي وقت سابق، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال: "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ"، مضيفًا أن "الأمر محزن ولكنه صحيح".