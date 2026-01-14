https://sarabic.ae/20260114/خبير-أي-تحرك-أوروبي-في-غرينلاند-قد-يؤدي-إلى-نهاية-حلف-الناتو-1109220229.html

خبير: أي تحرك أوروبي في غرينلاند قد يؤدي إلى نهاية حلف "الناتو"

خبير: أي تحرك أوروبي في غرينلاند قد يؤدي إلى نهاية حلف "الناتو"

سبوتنيك عربي

علّق الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، بشار جرار، من واشنطن، على التسريبات الإعلامية الأوروبية بشأن توجه وحدات عسكرية أوروبية إلى جزيرة غرينلاند لضمان أمنها،... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-14T07:45+0000

2026-01-14T07:45+0000

2026-01-14T07:45+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

واشنطن

غرينلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107699755_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_34fdbee6a615cf91931f21fb4977c787.jpg

وأوضح جرار، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك عمليا أي خيارات فعلية في هذا السياق، إذ تقاس القدرات الحقيقة موضوعيا، والجميع يدرك حجم القوة العسكرية للولايات المتحدة، التي تشكل الأساس لحلف الناتو".ورجح الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، أن يكون المخرج بالنسبة لأوروبا في قضية غرينلاد "من خلال اتفاقية تحفظ ماء وجه الأوروبيين".ورفض ترامب، في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني، ردود فعل محتملة في حال تحولت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت، عام 2009، على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.ترامب يهدد رئيس وزراء غرينلاند بـ"مشكلة كبيرة"

https://sarabic.ae/20260113/وزير-الدفاع-الألماني-ضم-غرينلاند-سيشكل-حادثة-غير-مسبوقة-داخل-حلف-الناتو-1109210334.html

واشنطن

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, واشنطن, غرينلاند