خبير: أي تحرك أوروبي في غرينلاند قد يؤدي إلى نهاية حلف "الناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/خبير-أي-تحرك-أوروبي-في-غرينلاند-قد-يؤدي-إلى-نهاية-حلف-الناتو-1109220229.html
خبير: أي تحرك أوروبي في غرينلاند قد يؤدي إلى نهاية حلف "الناتو"
خبير: أي تحرك أوروبي في غرينلاند قد يؤدي إلى نهاية حلف "الناتو"
سبوتنيك عربي
علّق الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، بشار جرار، من واشنطن، على التسريبات الإعلامية الأوروبية بشأن توجه وحدات عسكرية أوروبية إلى جزيرة غرينلاند لضمان أمنها،... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T07:45+0000
2026-01-14T07:45+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
واشنطن
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107699755_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_34fdbee6a615cf91931f21fb4977c787.jpg
وأوضح جرار، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك عمليا أي خيارات فعلية في هذا السياق، إذ تقاس القدرات الحقيقة موضوعيا، والجميع يدرك حجم القوة العسكرية للولايات المتحدة، التي تشكل الأساس لحلف الناتو".ورجح الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، أن يكون المخرج بالنسبة لأوروبا في قضية غرينلاد "من خلال اتفاقية تحفظ ماء وجه الأوروبيين".ورفض ترامب، في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني، ردود فعل محتملة في حال تحولت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت، عام 2009، على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.ترامب يهدد رئيس وزراء غرينلاند بـ"مشكلة كبيرة"
https://sarabic.ae/20260113/وزير-الدفاع-الألماني-ضم-غرينلاند-سيشكل-حادثة-غير-مسبوقة-داخل-حلف-الناتو-1109210334.html
واشنطن
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107699755_133:0:1093:720_1920x0_80_0_0_dd83b20c8ebfab161e3babb532785f76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, واشنطن, غرينلاند
حصري, تقارير سبوتنيك, واشنطن, غرينلاند

خبير: أي تحرك أوروبي في غرينلاند قد يؤدي إلى نهاية حلف "الناتو"

07:45 GMT 14.01.2026
© Photo / © Getty Images / DeFodi Images News/Mateusz Slodkowskiقوات فرنسية خلال تدريبات في بولندا. صورة أرشيفية.
قوات فرنسية خلال تدريبات في بولندا. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© Photo / © Getty Images / DeFodi Images News/Mateusz Slodkowski
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، بشار جرار، من واشنطن، على التسريبات الإعلامية الأوروبية بشأن توجه وحدات عسكرية أوروبية إلى جزيرة غرينلاند لضمان أمنها، معتبرًا أنها "مجرد رسائل موجهة إلى الداخل الأوروبي، ولا تنطوي على نية فعلية لتنفيذ عملية عسكرية حقيقية".
وأوضح جرار، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك عمليا أي خيارات فعلية في هذا السياق، إذ تقاس القدرات الحقيقة موضوعيا، والجميع يدرك حجم القوة العسكرية للولايات المتحدة، التي تشكل الأساس لحلف الناتو".

واعتبر جرار أن "أي عمل عسكري أوروبي في غرينلاند سيكون بمثابة ورقة النهاية لحلف الناتو، في لحظة مفصلية تتقرر على أساسها مستقبل العلاقات عبر ضفتي الأطلسي".

منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو
أمس, 20:05 GMT
ورجح الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، أن يكون المخرج بالنسبة لأوروبا في قضية غرينلاد "من خلال اتفاقية تحفظ ماء وجه الأوروبيين".

وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.

ورفض ترامب، في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.
وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني، ردود فعل محتملة في حال تحولت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت، عام 2009، على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.
ترامب يهدد رئيس وزراء غرينلاند بـ"مشكلة كبيرة"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала