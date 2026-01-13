وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/وزير-الدفاع-الألماني-ضم-غرينلاند-سيشكل-حادثة-غير-مسبوقة-داخل-حلف-الناتو-1109210334.html
وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو
وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أن احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند سيكون "وضعا غير مسبوق" في تاريخ حلف شمال الأطلسي... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T20:05+0000
2026-01-13T20:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_685d6142dc81484c2eac668f992f6a67.jpg
وأكد بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في برلين: "أقل ما يُمكن قوله هو أن هذا الوضع سيكون غير مسبوق على الإطلاق (احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند) في تاريخ حلف الناتو، بل وفي تاريخ أي تحالف دفاعي في العالم".بدورها، قالت كالاس، إن دول الاتحاد الأوروبي تناقش سراً الخطوات المحتملة للرد على احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، لكنها غير مستعدة للإعلان عنها علنا.وأكدت بقولها: "فيما يتعلق بغرينلاند، أعتقد أنه ليس من المناسب مناقشة هذا الأمر في وسائل الإعلام. نحن نجري هذه المناقشات أيضاً، ونبحث الأدوات المتاحة لدينا، ونجري مناقشات مع الدول الأعضاء، بما فيها الدنمارك، حول الوضع الراهن. لكن بالتأكيد، نحن لا نستعد علناً".وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.ويكرر ترامب أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
https://sarabic.ae/20260112/ميدفيديف-يعلق-على-نوايا-ترامب-في-غرينلاند-1109172188.html
https://sarabic.ae/20260112/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تحذر-من-أن-غرينلاند-أمام-لحظة-حاسمة-1109144178.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df8de66453b6e9d34d3144157a8d011.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غرينلاند

وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو

20:05 GMT 13.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaمنازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند
منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أن احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند سيكون "وضعا غير مسبوق" في تاريخ حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أي حلف دفاعي في العالم.
وأكد بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في برلين: "أقل ما يُمكن قوله هو أن هذا الوضع سيكون غير مسبوق على الإطلاق (احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند) في تاريخ حلف الناتو، بل وفي تاريخ أي تحالف دفاعي في العالم".

وتابع: "نحن نستعد، ونتناقش (على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن رد محتمل على هذا السيناريو)، وقد ناقشنا البدائل والخيارات المختلفة، ولكن لم نعلن أي شيء علنًا".

بدورها، قالت كالاس، إن دول الاتحاد الأوروبي تناقش سراً الخطوات المحتملة للرد على احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، لكنها غير مستعدة للإعلان عنها علنا.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
ميدفيديف يعلق على نوايا ترامب في غرينلاند
أمس, 20:32 GMT
وأكدت بقولها: "فيما يتعلق بغرينلاند، أعتقد أنه ليس من المناسب مناقشة هذا الأمر في وسائل الإعلام. نحن نجري هذه المناقشات أيضاً، ونبحث الأدوات المتاحة لدينا، ونجري مناقشات مع الدول الأعضاء، بما فيها الدنمارك، حول الوضع الراهن. لكن بالتأكيد، نحن لا نستعد علناً".

وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.
رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"
أمس, 06:45 GMT
ويكرر ترامب أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.

في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.

يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала