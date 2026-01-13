https://sarabic.ae/20260113/وزير-الدفاع-الألماني-ضم-غرينلاند-سيشكل-حادثة-غير-مسبوقة-داخل-حلف-الناتو-1109210334.html

وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو

وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أن احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند سيكون "وضعا غير مسبوق" في تاريخ حلف شمال الأطلسي... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T20:05+0000

2026-01-13T20:05+0000

2026-01-13T20:05+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

غرينلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_685d6142dc81484c2eac668f992f6a67.jpg

وأكد بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في برلين: "أقل ما يُمكن قوله هو أن هذا الوضع سيكون غير مسبوق على الإطلاق (احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند) في تاريخ حلف الناتو، بل وفي تاريخ أي تحالف دفاعي في العالم".بدورها، قالت كالاس، إن دول الاتحاد الأوروبي تناقش سراً الخطوات المحتملة للرد على احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، لكنها غير مستعدة للإعلان عنها علنا.وأكدت بقولها: "فيما يتعلق بغرينلاند، أعتقد أنه ليس من المناسب مناقشة هذا الأمر في وسائل الإعلام. نحن نجري هذه المناقشات أيضاً، ونبحث الأدوات المتاحة لدينا، ونجري مناقشات مع الدول الأعضاء، بما فيها الدنمارك، حول الوضع الراهن. لكن بالتأكيد، نحن لا نستعد علناً".وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.ويكرر ترامب أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.

https://sarabic.ae/20260112/ميدفيديف-يعلق-على-نوايا-ترامب-في-غرينلاند-1109172188.html

https://sarabic.ae/20260112/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تحذر-من-أن-غرينلاند-أمام-لحظة-حاسمة-1109144178.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غرينلاند