https://sarabic.ae/20260113/وزير-الدفاع-الألماني-ضم-غرينلاند-سيشكل-حادثة-غير-مسبوقة-داخل-حلف-الناتو-1109210334.html
وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو
وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أن احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند سيكون "وضعا غير مسبوق" في تاريخ حلف شمال الأطلسي... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T20:05+0000
2026-01-13T20:05+0000
2026-01-13T20:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
غرينلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_685d6142dc81484c2eac668f992f6a67.jpg
وأكد بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في برلين: "أقل ما يُمكن قوله هو أن هذا الوضع سيكون غير مسبوق على الإطلاق (احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند) في تاريخ حلف الناتو، بل وفي تاريخ أي تحالف دفاعي في العالم".بدورها، قالت كالاس، إن دول الاتحاد الأوروبي تناقش سراً الخطوات المحتملة للرد على احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، لكنها غير مستعدة للإعلان عنها علنا.وأكدت بقولها: "فيما يتعلق بغرينلاند، أعتقد أنه ليس من المناسب مناقشة هذا الأمر في وسائل الإعلام. نحن نجري هذه المناقشات أيضاً، ونبحث الأدوات المتاحة لدينا، ونجري مناقشات مع الدول الأعضاء، بما فيها الدنمارك، حول الوضع الراهن. لكن بالتأكيد، نحن لا نستعد علناً".وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.ويكرر ترامب أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
https://sarabic.ae/20260112/ميدفيديف-يعلق-على-نوايا-ترامب-في-غرينلاند-1109172188.html
https://sarabic.ae/20260112/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تحذر-من-أن-غرينلاند-أمام-لحظة-حاسمة-1109144178.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109209971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df8de66453b6e9d34d3144157a8d011.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غرينلاند
وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتو
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أن احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند سيكون "وضعا غير مسبوق" في تاريخ حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أي حلف دفاعي في العالم.
وأكد بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في برلين: "أقل ما يُمكن قوله هو أن هذا الوضع سيكون غير مسبوق على الإطلاق (احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند) في تاريخ حلف الناتو، بل وفي تاريخ أي تحالف دفاعي في العالم".
وتابع: "نحن نستعد، ونتناقش (على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن رد محتمل على هذا السيناريو)، وقد ناقشنا البدائل والخيارات المختلفة، ولكن لم نعلن أي شيء علنًا".
بدورها، قالت كالاس، إن دول الاتحاد الأوروبي تناقش سراً الخطوات المحتملة للرد على احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، لكنها غير مستعدة للإعلان عنها علنا.
وأكدت بقولها: "فيما يتعلق بغرينلاند، أعتقد أنه ليس من المناسب مناقشة هذا الأمر في وسائل الإعلام. نحن نجري هذه المناقشات أيضاً، ونبحث الأدوات المتاحة لدينا، ونجري مناقشات مع الدول الأعضاء، بما فيها الدنمارك، حول الوضع الراهن. لكن بالتأكيد، نحن لا نستعد علناً".
وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.
ويكرر ترامب أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.
في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.
يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.